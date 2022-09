Forfriskende og velspilt Star Wars-serie

«Andor» er trygt forankret i Star Wars-universet, men framstår likevel som noe nytt og eget.

Diego Luna spiller tittelrollen i «Andor».

Ingen skal holde det mot deg om du har mistet oversikten over alle spin off-seriene, animasjonsseriene og sidefilmene Star Wars-universet etter hvert har avfødt. Men her kommer uansett en serie til, iscenesatt i forkant av mellomfilmen «Rogue One» fra 2016. Dermed befinner vi oss altså mellom episode 3 og 4 i Star Wars-kronologien, noe som så absolutt er et interessant sted å være.

Hovedpersonen er Cassian Andor (Diego Luna), kjent fra nevnte «Rogue One», ellers er det hovedsakelig nye folk i rollene, deriblant kjente fjes som Stellan Skarsgård og Fiona Shaw.

Hvis du er blant dem som synes det kan bli i overkant mye romskip, løgne dyr og drønnende lyssverd i Star Wars-universet, er dette kanskje en serie som vil ha større appell enn resten. Den er kanskje det produktet som har skilt seg mest ut fra resten til nå, både i stemning og stil. Handlingen kretser om den gryende motstanden som utvikler seg parallelt med det onde imperiet, og det fortelles på en langsommere og mer nyanserik måte enn vi tidligere har vært vant til. Der grenseoppgangene mellom de gode og de onde ofte har vært tegnet i overkant tydelig opp, er det mer som minner om en moderne tv-serie om sammensatte mennesker i «Andor».

Serien hopper litt fram og tilbake i tid, og viser gjennom glimt fra hovedpersonens barndom hvorfor han som voksen valgte å vie livet til motstandskamp. De som husker «Rogue One» vet hvordan kampen ender, men det er like fullt spennende å følge utviklingen hans.

I den grad man kan kalle figurene i et fiktivt univers, på en fjern planet, vanlige folk, er det akkurat det man får følelsen av å se på her. Vi er langt fra maktens korridorer, fra jediriddere og sither. Dette handler mer om den lille manns kamp. Det er en forunderlig forfriskende og vellykket vri.