Solveig Slettahjell åpner jazzhøsten

Jazzklassikere, Cohen, Waits og flere av Solveig Slettahjells egne låter åpner årets jazzhøst. Den populære vokalisten kommer til Spor 5 sammen med trommis Pål Hausken torsdag 13. september.

Tord Gustavsen Trio spiller samme sted fredag 21. september. Inspirasjonen kommer fra blant annet skandinavisk folkemusikk, fransk impresjonisme, karibisk musikk og salmer.

Simen Kiil Halvorsen spilte inn «Scripted Conversations» etter at han fikk Mølster-prisen på Maijazz i 2015. Nå tar han med seg en sekstett til hjembyen for å spille på Spor 5 torsdag 27. september.

Nilssen’s Acoustic Unity ble startet i 2014 og har siden den gang sluppet fire plater Musikken er egenkomponert og moderne, med et høflig nikk til 60-tallets frijazz. Hør dem på Spor 5 5. oktober.

Det amerikanske bandet Yellowjackets byr på fusion, og de gjør det sammen med den grammyvinnende brasilianske vokalisten Luciana Souza. Konsert 18. oktober på Spor 5.

Trioen Sinikka Langeland (vokal, kantele), Trygve Seim (saksofon) og Markku Ounaskari (trommer) kommer til Spor 5 torsdag 25. oktober. Stikkord for denne konserten er jazz og tradisjonsmusikk med utgangspunkt i den skogfinske kulturen på Finlands nasjonalinstrument kantele.

31. oktober kommer Ola Kvernbergs kritikerroste «Steamdome»-prosjekt til Folken. Det som startet som et Moldejazz/Jazzfest-prosjekt har blitt et permanent band med tre trommiser, gitar, bass, feler, bratsj og knallsterke konserter.

10. november blir det releasekonsert med Eva Bjerga Haugen og Ketil Bjørnstad. Sistnevnte har satt musikk til tekster av Kjersti Annesdatter Skomsvold. Tidligere samme dag er det bokbad med Bjørnstad og Anne Grosvold om Bjørnstads bok om 90-tallet.

To tidligere Maijazz-artister slår seg sammen når Omar Sosa (flygel) og Yilian Cañizares (fiolin/vokal) spiller sammen 24. november på Spor 5. Cubanske musikk, klassisk, jazz, afrikansk inspirasjon og en god del annet står på menyen.

Bjergsted Jazzensemble har fått med seg den amerikanske saksofonisten, bandlederen og komponisten Chris Potter. Han skal være i Stavanger i en uke og spille med ensemblet som består av studenter og lærere ved jazzlinjå i Bjergsted. Konserten blir 29. november på Spor 5.

Bjergsted jazzensemble inviterer også til julekonsert sammen med Signe Irene Time. Det skjer også på Spor 5. Datoen er 8. desember. Julen spilles også inn når Bugge Wesseltoft kommer til Stavanger konserthus torsdag 20. desember for å spille «It’s snowing on my piano».

