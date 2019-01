Samtidsdanserne: - I år våger vi litt mer

RAS har sammen med Sandnes Kulturhus lagt frem vårprogrammet. Leder og produsent Susanne Viste Bie er spent på halvåret som kommer og de åtte forskjellige forestillingene som skal gjennomføres.

– I år har vi satser på ungt og norskt, sier Bie. - Det er mye forskjellig i år, noen «wow-forestillinger, som med Circus Cirkör, og mye lokalt.

Mye skjer for RAS i 2019. Tidligere leder Therese Markhus har takket for seg etter åtte år i RAS. Nå tar danser og koreograf Runa Norheim over. Hun trer inn i lederstillingen fra og med 1. februar.

Samtidig har RAS et større program enn tidligere år.

Aktuell kropp

Se hele programmet her.

RAS har alltid hatt som agenda og utfordre det kjente med samtidsdansen, i 2019 trekker de strikken enda litt lenger. Mye på programmet utfordrer samtidsdans-begrepet.

– De nye unge norske er ofte vanskelige å putte i en sjanger. Mye på programmet kalles for forskjellige ting, også tematikken er mer utfordrende.

En av forestillingene tar opp ett veldig aktuelt tema, nemlig kropp og identitet. JULI/JON - Everything Remains handler om Juli Apponen og hans erfaringer med egen kropp: Kjønn, smerte og begrensninger. Apponen selv beskriver forestillingen slik:

Et minimalistisk og poetisk møte med en selvbiografi bestående av fysiske transformasjoner av kjønn, smerte og begrensninger.

– Forestillingen passer inn i tiden. Det er fint å kunne snakke om det. Vi vil gjerne få til en ettersnakk eller førsnakk om forestillingen, sier Bie.

LES OGSÅ:

Folkedans

Arenaen for samtidsdans har også folkedans på programmet i år. Prosjektet Bygda Dansar har siden 2001 reist til forskjellige bygder i Norge der de har kontaktet folkedans-interesserte og laget forestilling sammen med dem. i to og et halvt år har de jobbet med prosjektet i Rogaland. Resultatet, Rogalander - Bygda danser Rogaland, vises frem på Dansens Dager i samarbeid med RAS. Prosjektet retter seg mot ungdom mellom 15 til 19 år.

– Mange tenker kanskje at det er rart for oss å ta inn folkedans, og i tillegg ungdom uten erfaring, siden vi vanligvis passer på å få inn proffe utøvere med et proft rammeverk. Men kombinasjonen av folkedans og et samtidsperspektiv er spennende. Jeg gleder meg til å se.

LES OGSÅ: