Musikalpremierer på Vågen og i Bjergsted

På torsdag har Stavanger Katedralskoles avgangselever i Bjergsted norgespremiere på musikalen "Pippin". Musikalen ble skrevet av amerikanerne Stephen Schwartz og Roger O. Hirson og hadde verdenspremiere i 1972. Siden er den blitt flittig spilt, også på Broadway.

Kort fortalt handler musikalen om den unge prinsen Pippin som er på leit etter mening i livet. Pippin ledsages på livsveien av tre mystiske gjøglere og et helt teaterensemble med en stor ambisjon: Å levere en uforglemmelig show.

Premieren er 15. november, og «Pippin» vises ni ganger.

Tirsdag 20. november er det Vågen videregående sin tur. De setter opp den nyskrevne musikalen «De små fuglane – byens gildaste jevlungar».

Familiemusikalen er skrevet spesielt til skolen og fremføres av elever på vg3 musikk, dans og drama. Musikalens manus og sangtekster er skrevet av Tor Salomonsen, og musikken er komponert av Bernt Sverre Kvam.

Handlingen i musikalen foregår på et barnehjem. Barna får mat og klær og blir lovet utdanning, men i stedet for å lære noe nyttig, må de pugge og arbeide. Det finnes likevel lysglimt, vennskap blir skapt mellom barna. Vi følger Elin, Lina, Per, Pitter, Espen, Sarah og de andre barna på hjemmet, deres drømmer, savn, forelskelser og intriger. Noen vil gjøre opprør, noen av guttene vil stikke av og dra til sjøs mens noen blir værende på hjemmet.

Etter tirsdagens premiere spilles musikalen onsdag til og med lørdag.