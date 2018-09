Fake news og en ny sønn i nisseland

Jon Ingemundsen

Vi har holdt på i 17 år. I starten var det jo ikke like mange folk som det kommer nå, men la oss si rundt 500.000 fordelt på 17 år. Det er enormt mange. Nå møter vi folk på butikken som sier «hei, jeg har vokst opp med det der Svartnisse-greiene». Vårt første publikum kommer nå med sine unger. Det er litt kult, sier Hans Petter Jørgensen.

– Det betyr også at vi er gaaaamle, supplerer Ove Storland.

Nu vel. Nissene i Barnas Store Julerevy har gjort tradisjon av å tulle julen inn i Sola Kulturhus. 15. november har de premiere på årets forestilling, «Svartnissen & sønn». Som alltid er julen i fare på grunn av Svartnissens herjinger.

Sønnen på besøk

Svartnissen har fram til nå framstått som en barneond og ikke utprega amorøs type. Men på en bygdedans i skjæringspunktet Steinkjær/Namsos en gang på tidlig 2000-tall gikk han på en kort - men heftig - omgang med et kvinnemenneske.

Resultatet av det vakreste en ond nisse og en kvinne på tilbudssiden kan gjøre i karsk-tåka viser seg når Svartnissen plutselig får sønnen på døra. De har hatt delt omsorg. Mora har hatt ham til konfirmasjonen, og nå er det Svartnissens tur til å drive oppdragelse.

Sønnen - spilt av Ole Christoffer Ertvaag - er på leit etter seg selv. Han har funnet deler av seg selv i kryssilden mellom emo-miljøet og hiphop-avarten spoken word.

– Svartnissen ser for seg en familieidyll sammen med sin enbårne. Det er imidlertid ikke så enkelt når far er ond og har fanget julenissen i et dataspill, forteller Hans Petter Jørgensen, som har rollen som Svartnissen. I denne svært alternative julefortellingen sprer også Svartnissen fake news om at det ikke finnes noen julenisse. Det er bare en som kler seg ut og later som han er nissen.

– Det er jo også en utfordring at sønnen ikke tror på julenissen, som faren har fanget. Dette er eksistensielle saker. Vi går dypt, mye dypere enn jeg er vant med fra teateret, sier Ertvaag.

Årets gjesteskuespiller gleder seg til å stå foran en haug med unger og gjøre seg til.

– Jeg liker de direkte tilbakemeldingene de gir. Sist jeg spilte for unger var jeg med i en «Robin Hood»-forestilling. Da fikk jeg en knyttneven i magen fra en gutt som ikke var hundre prosent fornøyd. Så har du dem som er i 110 fra første stund og som helst vil opp på scenen.

I nisseland er det nok en stor overvekt av fornøyde kunder, men de er absolutt åpne for forbedringsforslag fra publikum.

– Det første året var ikke Svartnissen med. Han kom inn i forestillingen fordi en unge sa at det burde være litt skumlere, sier Christian Eriksen.

Sånn ble Svartnissen født, og siden har han gjort det han kan for å stjele pakker, ta ut julenissen og lage kvalm med sin trønderbaserte ondskap. Årets ugagn består altså i å fange julenissen i et dataspill, en idé som har gjort at nissene på Sola tar et teknologisk kvantesprang. På scenen skal de rigge opp et stort lerret for å vise dataspillet der Julenissen er fanget.

– Man må komme forbi level 4 i en blanding av Donkey Kong, Street Fighter og noen andre spill for å få løslatt nissen, forklarer Christian Eriksen, som skal bruke dataspillet til å blande analog, fysisk humor med sterke, digitale virkemidler.

Årets forestilling har altså en dyp bunn og scenografien har tatt et steg inn i datamaskinene. Likevel er det den samme gamle oppskriften som ligger i bunn.

– Folk skal kosa seg. Det er det viktigste. Hvis vi kan by på litt galen kos, da er vi der vi skal være, sier Kristian Arntsen.