Ødela nesten hele lokalsamfunnet

BOK: Her handler det om godfølelsen og å la seg underholde.

Jojo Moyes er tidenes mestselgende forfatter i Norge med over 1,5 millioner solgte bøker. Internasjonalt har hun solgt over 40 millioner bøker.

Nancy Øvrehus

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Jojo Moyes: «Når hvalene synger». 466 sider. Oversatt av Eva Ulven. Strawberry Publishing.

Den britiske forfatteren Jojo Moyes har etter hvert en rekke bøker bak seg og har fått en anseelig skare av trofaste fans også her i Norge. Nå har boken fra 2007, med originaltittelen «Silver Bay», endelig kommet i norsk oversettelse.

Den rike og ikke minst stive forretningsmannen Mike drar fra travle London til et lite lokalsamfunn i Australia for å redde en viktig forretningsavtale. Avtalen går selvsagt i boks, men dermed står den lille kystbyen på randen av ødeleggelse. Imidlertid møter han den tilbaketrukne, men vakre Liza og datteren hennes Hannah, i den støvete kystbyen. De får Mike til å se på Silver Bay med nye øyne. Snart er Mike villig til å gjøre alt for å redde lokalsamfunnet, og hvalene og delfinene som holder til der.

Plottet er kanskje ikke uventet og twisten mot slutten er kanskje heller ikke så vanskelig å forutse, men det er en del av gamet. Her handler det om feel good og å la seg underholde. Og det klarer Moyes.

Noe av det som jeg gjerne vil få trekke frem, er hvor godt hun behersker miljøbeskrivelser og hvordan hun nesten kan få deg til å føle at du er tilstede der historien utspiller seg. Silver Bay, som i historien er plassert i nærheten av den kjente kystbyen Byron Bay, har en atmosfære slik at man straks havner tilbake i området om man noensinne har vært der. Og har du enda ikke fått besøk kystområdet i New South Wales, vet du hva du har i vente.

Den romantiske sjangeren er en rett frem sjanger som i all hovedsak skal by på lett underholdning, noe som denne boken gir i rikt monn. Men når det er sagt, så stusser jeg litt på enkelte ordvalg som er gjort i oversettelsen, nettopp med tanke på dette. For meg virker det som om man har lagt oversettelsen litt for tett opp til det engelske språket et par plasser. Her kunne man kanskje med fordel heller ha gått for noe som ligger nærmere det norske hverdagsspråket for å bedre leseopplevelsen og få språket til å stå enda bedre i stil med romanens innhold. Jeg pirker litt her, for når dette er sagt, så må det også sies at den norske oversettelsen i all hovedsak flyter veldig bra.

«Når hvalene synger» har alt en underholdene og romantisk roman burde ha, og det er liten tvil om at Moyes mestrer sjangeren. Så selv om dette ikke er sjangeren for meg. er jeg temmelig sikker på at om du er en av Moyes’ norske fans, så vil du ikke bli skuffet over den norske oversettelsen av Silver Bay.