Dumme menn og troll til kjerringer

KRIM: Den dyktige politihelt Karen Pirie er en litt irriterende kjerring.

Val McDermid har skrevet 45 bøker på 34 år. Den nyeste er nok ikke den beste.

Gunnar Gran Journalist

Val McDermid: Bildene hvisker. Krim. Oversatt av Henning Kolstad. 380 sider. Cappelen Damm.

Kriminalsjef Karen Pirie får to mysterier i fanget: Et skjelett dukker opp i en forlatt bobil, og liket av en mann som ble mistenkt for å drepe broren sin ti år tidligere, fiskes opp av havet. Det viser seg at de to sakene faktisk ikke henger sammen. Hallo?

Skotske Val McDermid (66) jobbet tidligere som journalist. Hun har solgt millioner av bøker på mange språk – 21 titler er utgitt på norsk. Krimbøkene er delt inn i flere serier. Dette er den sjette boka om Karen Pirie.

I begynnelsen er det slett ikke spennende. Det skumles om et politisk motiv for det ene mordet, men det virker veldig halvveis og utenpåklistret.

Kriminalsjef Karen har lite tålmodighet med sine medmennesker. Hun møter verden med piggene ute og blir irritert på nesten alle hun møter. De er enten for dumme eller for nedlatende. Hun sutrer om samlivsproblemer. Kjæresten hennes er nemlig en sann plage, fordi han er altfor rik, raus og beskyttende. Hun sukker tungt over å få vite morsomme fakta. Karen Pirie er en litt irriterende kjerring jeg ikke ville likt å møte.

Assistenten til Karen – Jason – er dum, naiv, lite oppvakt og trenger mye opplæring. Assisterende politimester Markie er en skikkelig superbitch. De fleste politimennene er kontrollerende og urimelige, med en hang til kvinnehat.

Det handler mest om relasjoner i første del. Jason blir sjalu på Daisy, er ikke han god nok som jobb-partner? Men så tar spenningen seg endelig litt opp, både Jason og Karen kommer opp i skumle situasjoner.

Språket flyter fint: "Men først var det frokost. De ville ikke oppnå noe uten kaffe og kalorier." Skotsk uavhengighet spiller en viss rolle for handlingen, det samme gjør forfalskede malerier. En uvanlig stor del av de mistenkte er homofile eller lesbiske. Greit nok alt, men det går ikke opp i en høyere enhet.

Dette er forfatterens 45. bok siden 1987. Hun har sikkert skrevet mange bedre.