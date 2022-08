Her er årets Amanda-vinnere

«Verdens verste menneske» ble årets store Amanda-vinner med fem priser. «De uskyldige» havnet like bak med fire priser.

Eskil Vogt og Joachim Trier holder takketale etter å ha vunnet Amandaprisen i klassen "Beste filmmanus" under Amandaprisutdelingen

«De uskyldige» vant prisen for Beste regi, mens «Verdens verste menneske» vant Beste norske kinofilm.

Joachim Trier vant prisen for Beste manus, sammen med Eskil Vogt, og blir med det alene som den personen som har vunnet flest Amandapriser.

Renate Reinsve vant sin første Amanda for sin tolkning av Julie i «Verdens verste menneske» mens Pål Sverre Hagen vant sin andre Amanda for portretteringen av Frank i «The Middle Man». Sara Khorami og Anders Danielsen Lie vant også sine første Amandapriser for beste kvinnelige og mannlige birolle for sine roller i henholdsvis «Ingenting å le av» og «Verdens verste menneske».

Årets Æres-Amanda gikk til mangeårig produsent Aage Aaberge, kjent for filmer som «Kon-Tiki» (2012), «Den 12. mann» (2017) og «Kampen om Narvik» (2022).

Her er alle årets Amanda-vinnere:

Beste norske kinofilm: «Verdens verste menneske»

Beste regi: Eskil Vogt for «De uskyldige»

Beste kvinnelige skuespiller: Renate Reinsve for «Verdens verste menneske»

Beste mannlige skuespiller: Pål Sverre Hagen for «The Middle Man»

Beste kvinnelige birolle: Sara Khorami for «Ingenting å le av»

Beste mannlige birolle: Anders Danielsen Lie for «Verdens verste menneske»

Beste dokumentarfilm: «Nattebarn»

Beste barnefilm: «Tre nøtter til Askepott»

Beste kortfilm: «Observasjon»

Beste utenlandske kinofilm: «Everything Everywhere All at Once»

Beste filmmanus: Eskil Vogt & Joachim Trier for «Verdens verste menneske»

Beste foto: Sturla Brandth Grøvlen for «De uskyldige»

Beste klipp: Jens Christian Fodstad for «De uskyldige»

Beste lyddesign: Gisle Tveito & Gustaf Berger for «De uskyldige»

Beste originalmusikk: Jørund Fluge Samuelsen for «Alle hater Johan»

Beste kostyme: Flore Vauville for «Tre nøtter til Askepott»

Beste maske/sminke: Asta Hafthorsdaottir & Thomas Foldberg for Alle hater Johan

Beste produksjonsdesign/scenografi: Diana Magnus for The Middle Man

Beste visuelle effekter: «Nordsjøen»

Folkets Amanda: «Verdens verste menneske»

Æres-Amanda: Aage Aaberge