Like suverent som alltid

BOK: Sjefene får svi når Børge Lund harselerer uhemmet med arbeidslivet.

Noen som kjenner seg igjen? Hvis ikke, har du ikke vært ansatt samme sted lenge nok.

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Lunsj 15: «Endringsglede» av Børge Lund. 194 sider, Strand Forlag.

Åtte måneder inne i det nye året har Børge Lund tre samlinger ute. To av dem er bøker med tegneseriestriper og -historier, mens nummer tre er et utvalg oversatt til engelsk.

Sistnevnte har kapittel-innledninger av den britiske reisebokforfatteren Michael Booth, som peker på at nordmenn har et eget ord for å unngå jobben: unnasluntring. Inneklemt dag er et beslektet begrep.

Boka er verd å lese også for nordmenn, med noen nye Lunch-striper som bonus.

Lund er en mester til å ta arbeidsplassens aktører på kornet, enten det gjelder tåkefyrster, stressede mellomledere, unnasluntrere eller svada-konsulenter.

I boka «Bare start møtet uten meg» avslører sjefsunnasluntrer Kjell seg som Chelsea-supporter, uten at det kommer som noen overraskelse. Samtidig ytrer han en sterk sympati for tyske Dortmund, en endring som inntrådte for sånn 40–50 Braut Haaland-mål siden. Manchester City neste.

Selv om menigmann Kjell er en evig skyteskive, øker Lunds harselering med sjefer. Jeg tipper det ramler inn atskillige beretninger om deres gjøren og laden i e-post-mottakeren til Stavanger-tegneren.

I fjor fikk han i oppdrag fra Schibsted å tegne Aftenbladets avtroppende sjefredaktør Lars Helle som en gave. Lund kan harselere med sjefene, men de tåler det. Tegningen er tatt med i boka som utkom tidligere i år, samling nummer 14.

Lunsj 14 kom tidligere i år, mens «Business in Norway» er et ferskt forsøk på å erobre verden.

Nå er nummer 15 her. Tittelen «Endringsglede» sier hva det handler om: Trangen til å endre ting. Spesielt hvis alt det gamle fungerer upåklagelig, noe som gjør at sjefene må berettige sin eksistens ved å innføre noe nytt.

Rekk opp hånden alle som har opplevd det.

Likevel er det meste ved det vante, men med med ett stort unntak. Administrerende direktør Bache, mannen som arvet en skakkjørt bedrift og kjørte den enda skakkere, blir avsatt av styret. Også Lund viser vilje til endring.

Ny mann inn er Birger, like håpløs, men mer energisk og med friskere hårsveis. Dessuten med et budskap om at målrettet fokus på ressursorienterte holdninger krever en aktiv kompetansemobilisering.

Er dette et farvel til Bache? Kanskje, men døra står på gløtt for en retur der han tusler på sidelinjen i sin nye, gylne v-genser.

Med i boka får vi også juleheftet fra 2018, pluss Kjells tips for innsjekking på flyplasser. Begge deler er av beste slag. Børge Lund klarer virkelig å konseptfokusere driften og samtidig utnytte innsikt i et helhetlig 360-perspektiv.

Ingen grunn til å endre den oppskriften.

