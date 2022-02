Gode seertall for Lykkeland og Kielland-dokumentar

Både NRK og TV2 opplever stor interesse for olje-seriene. Dramaserien Lykkeland er svært populær, dokumentarserien om Kielland-ulykken har også gode seertall.

Lykkeland 2. Rein Hellevik på Bravo. Maipo Film NRK.

Tuva Gorset Kristoffersen Journalist

Nærme 800.000 har sett den nye sesongen av dramaserien Lykkeland i snitt. Det nærmer seg tallene fra første sesong.

– Dette er solide tall. Lykkeland 2 vil nok havne på omtrent samme nivå som sesong 1. Snittet var da 950.000, som er på høyde med de mest sette norske dramaseriene i seinere år, opplyser Helene Amlie om er kommunikasjonsansvarlig i NRK.

Første episode av sesong 2 er den klart mest sette, med et seertall på 941.000.

NRK opplever at en del av seerne har flyttet seg over fra tradisjonelt tv til strømming. Nesten halvparten av all som ser den andre sesongen av Lykkeland bruker nå strømmetjenesten.

– Det er veldig stas at tallene er så gode og at serien blir så positivt mottatt. Det er mange som ser Lykkeland 2, og vi opplever at folk tydelig liker serien, forteller Petter Wallace, programredaktør for eksterninnhold i NRK.

Foreløpig har de ikke konkludert om det vil komme en ny sesong av serien.

– Vi vurderer alltid muligheten for nye sesonger av suksess-seriene våre, og vi er i dialog med produksjonsselskapet Maipo TV og manusforfatteren Mette Bølstad om dette, skriver Petter Wallace.

«Katastrofen Kielland»

TV2 sin dokumentarserie «Katastrofen Kielland» har så langt blitt sett av 450.000 seere i snitt.

I likhet med Lykkeland er første episode mest sett, med 591.000 seere.

– Dette er blitt en populær serie både lineært og ikke minst på TV 2 Play. Seertallene kommer trolig også til å øke i ukene som kommer og lenge etter at siste episode er vist på TV 2, skriver Jan-Petter Dahl, Pressesjef for TV2.

Dette er seertall som inkluderer førstegangsseing, opptak, reprise og TV 2 Play.

