Harald Hårfagre vendte tilbake for å åpne rikssamlingsjubileet

Det danske skipet Helge Ask var ett av ti vikingskip som deltok i åpningen av rikssamlingsjubileet i Haugesund torsdag.

Etter å ha snudd seg så mange ganger i graven at han til slutt våknet, dukket Harald Hårfagre sjøl opp i Haugesund for å kaste glans over arrangementet som feirer at det er 1150 år siden han samlet Norge. Nå skal bragden feires i flere etapper.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden