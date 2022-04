En grøssende klassiker

Etterforskerne er innestengt i dalen, der en grusom morder herjer vilt.

Franske Bernard Minier holder koken på aller beste vis med sin sjette krim.

Gunnar Gran Journalist

Bernard Minier: «Dalen». Krim. Oversatt av Christina Revold. 515 sider. Aschehoug.

Liket av en ung, naken mann ligger utstrakt på isen, ille tilredt. Den blåfrosne huden lyser i kontrast til alt det hvite, rastaflettene omkranses av et rødt pannebånd. Bernard Minier skaper umiddelbart en unik, skremmende stemning.

Det er så elegant utført. Forfatteren svinger sin litterære tryllestav og drysser magisk realisme over alt det skrekkelige. Jeg har gitt terningkast 6 til den tidligere tolleren Bernard Minier før, og det er ikke noen vei utenom denne gangen heller. Han er virkelig noe for seg selv.

I den sjette boka om politi Martin Servaz har han fått seg ny kjæreste og er alenefar til lille Gustav. Men så får den geniale etterforskeren en telefon midt på natta; det er ekskona Marianne som ringer etter åtte års taushet, hun som ble bortført av superskurken i en tidligere bok. Marianne er i livsfare!

Servaz slipper alt han har i hendene og reiser av gårde, til en skummel dal i Pyreneene der han først får hjelp fra noen mystiske munker. Snart blir veien ut av dalen sprengt vekk av ukjente gjerningsmenn. Småbyen blir isolert fra storsamfunnet. Det skjer stadig nye, grusomme drap, og mobben i gatene roper etter blod.

Siden boken er fransk, møter vi også Gabriela og Isabella (psykiater og ordfører), to ekstremt forførende maktkvinner, som elger seg innpå våre sakesløse politimenn.

Bernard Minier (født i 1960) er bare bedre enn de aller, aller fleste som skriver krim. Hva er det som gjør ham suveren?

1) Det er spenning på hver eneste side. Det blir aldri noe kjedelig midtparti i Miniers bøker, alle traurige transportetapper brøytes vekk med bulldoser.

2) Martin Servaz er en meget god helt. Han er slett ingen James Bond, han er redd for høyder og tåler dårlig å drikke alkohol. I visse sammenhenger forstår vi at han er en pen mann. Men han er et menneske av kjøtt og blod, som er dyktig i jobben sin og stadig blir utsatt for enorme prøvelser. Vi føler med ham og blir nysgjerrig på mer.

3) Elegant språk og oppfinnsomme språklige bilder: Servaz så psykiateren rykke til, lik en fullblodshest man setter sporene i. Vi får også flotte miljøskildringer av den slitne småbyen i Pyreneene. Dette er er Miniers rike, landskapet han kjenner like godt som sitt eget brilleetui.

Denne gang dukker det opp flere kulturelle referanser. Fotball-VM 2018 spilles i bakgrunnen, turneringen Frankrike vant. Forfatteren refererer til skuespilleren fra «Matteusevangeliet», The White Stripes og Morrissey. Det gjør thrilleren tidsaktuell.

Det eneste jeg ikke liker med bøkene til Minier, er det politiske budskapet om at samfunnet går til helvete. Frankrike rives i stykker: Kunne man redde et land som livnærte seg på ønskedrømmer, raseri og hat fra å gå til grunne? Jeg er mer optimist, men denne svartsynte tenkemåten passer godt sammen med all grusomheten vi møter i bøkene.

Forlaget framhever Minier som spydspiss i en ny fransk bølge, sammen med Pierre LeMaitre (jeg anbefaler «Vi ses der oppe», om 1. verdenskrig). Minier er uansett bedre enn de andre i sjangeren. God lesning!