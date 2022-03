Praktfull miks

PLATE: Du trenger ikke å kunne språket for å forstå fransktalende Stromae.

Belgiske Stromae er ute med album nummer tre.

Geir Flatøe Journalist

Stromae: «Multitude» (Universal)

Ikke skjønner jeg fransk og ikke har jeg noe hjertelig forhold til hip hop, men jeg elsker Stromae. Dette er belgierens tredje album, ni år etter det forrige. Han heter egentlig Paul Van Haver, og Stromae er en ombytting av maestro på fransk vis.

Faren fra Rwanda ble drept under folkemordet der i 1994 under et familiebesøk. «Papaoutai», om å savne en far, ble en av Stromaes store sanger i likhet med «Alors on danse», «Tous les mêmes» og «Formidable».

Hør også låtene på dette albumet, der han på suverent vis blander svevende hip hop, fransk visesang og reggaeton; det siste i seg selv en musikkmiks fra Puerto Rico. «Invaincu» handler om å overleve, «L’enfer» om den livstruende ensomheten du tross alt deler med mange og «Santé» om de underbetalte sliterne som fikk oss gjennom pandemien mens hyklerne skrøt.

Stromae synger fantastisk, koringen er nydelig og instrumentene er nøye plukket fra ulike verdensdeler.

Beste spor: «Invaincu», «L’enfer», «Santé», «Riez», «Mauvaise journée».