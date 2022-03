Gal av lengt

BOK: Stillferdig, øm og saktegåande roman metta med livslang, stum dramatikk.

Sigrid Merethe Hanssen debuterte i 2007 med novellesamlinga «Sprang». Dette er hennar andre roman.

Jan Askelund Forfatter og litteraturkritiker

Sigrid Merethe Hanssen: «Kom ei jente gåande». Roman. 185 sider. Samlaget.

Det er snart ti år sidan Sigrid Merethe Hanssen (1966, debut 2007) gav ut den første – og til nå einaste – romanen sin. Den hadde tittelen «Om Sofia» og er verdt å minna om som den flotte, stiliserte og varlege kleinkunstromanen han var. Hanssen er ikkje mindre kunstnarleg medviten i utskrivinga av «Kom ei jente gåande» – med ein tittel som helsar til Inger Hagerup, som også visste mykje om barn og kvinneliv.

Den kammerspelaktige handlinga i «Kom ei jente gåande» utspeler seg på to tidsplan med 50 år mellom seg. Ho opnar sommaren 2015 då ei «Eg» har reist nordover for å besøka ei døyande «Mor» på omsorgsheimen. Det blir ikkje akkurat eit rørande møte, men den gamle får sagt og gjort sitt, men er uimottakeleg for respons.

Så flyttar forteljinga seg til tidleg 1960-talet, då den vesle jenta «Eg» bur hos kvinna Molla i eit enkelt husvære nordpå, i noko som framleis er ei nøysam etterkrigstid før velferd og velstand kom til dei fleste. Det er svært så lenge uklart kva det biologiske tilhøvet er mellom «Eg» og Molla, og koss forholda mellom dei få personane i romanen elles har vore oppgjennom, fattar ein bare til slutt. Dette får forfattaren både mykje spenning og uhygge ut av, mellom anna ved hjelp av finurlege synsvinkelskifte.

Utan å røpa så altfor mykje ser lesaren at ein annan hovudperson, den deprimerte, usosiale og alkoholiserte legefrua Pauline – og som vi kan rekna oss til må vera fødd i 1930, er i ferd med å tørna av lengt etter eit barn det ikkje lukkast henne å få med den kjølig distanserte ektemannen sin. Så då kan ein fort tenkja seg til kva som skjer når det «Kom ei jente gåande».

Det høyrest kanskje oppskriftsmessig banalt ut, men boka er så finurleg konstruert at han etter kvart står fram som reinaste forviklingshistoria – for kven er nå «Eg» gjennom det heile, kven var det som måtte gi frå seg eit barn, og kven er det barnet nå, kven er barna og omsorgspersonane på dei ymse tidsplana, koss oppstod forholda – og kven er den døyande, kven er nå eigentleg «Eg», og «Mor»?

«Kom ei jente gåande» er med sine enkle setningar, den eine sirleg lagt til den førre, ein diskret, dvelande og saktegåande roman, både vakker og nifs. Det meste har ikkje personane sagt kvarandre oppgjennom åra, i ein roman der alt handlar om å lengta etter eller mista eit barn. Og å vera barnet.