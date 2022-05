Drylar mangler tekst

Hvis du vil fylle inn denne enorme bautasteinen med dine egne ord, må du få fart på skrivesakene. Siste frist for å sende inn forslag er fredag 20. mai.

Bautasteinen ble funnet på Ualand, i nærheten av vindkraftverket på Høg-Jæren.

Gayatri Jeevaharan Journalist

I sommer er hele fylket invitert til å feire at det er 1150 år siden slaget i Hafrsfjord. Under Rikssamlingsjubileet skal det avdukes en ny runestein, og det er folket som skal få bestemme hva som skal stå på den. Derfor har arrangøren av jubileet og Aftenbladet invitert til en skrivekonkurranse der oppgaven er å skrive en tekst på maks hundre tegn.

Snart frist

Trond Ole Paulsen er leder for Rikssamlingsjubileet og sitter i juryen som skal velge ut ti finalister blant de innsendte tekstene, før vinneren skal kåres ved en folkeavstemning.

Paulsen forteller at det har kommet inn 44 bidrag til nå, og han er spent på om det kommer en større bunke innen fristen 20. mai.

– Er det noen tema som går igjen hos de som har sendt inn?

– Det er lett å kjenne igjen tekstene som kommer fra skoler. Der er Ukraina høyt i bevisstheten, og krig og fred er tema. Ellers er det mye forskjellig folk skriver om.

Da Aftenbladet besøkte en klasse på videregående trinn på Steinerskolen, hentet de blant annet inspirasjon fra samtidens siddisuttrykk.

«Det evig gyldige»

– Har du noen tips eller oppfordring til de som vil sende inn et bidrag i siste liten?

– Jeg vil helst ikke komme med noen instrukser og vil heller at folk skal starte på scratch med sine egne tanker, sier Paulsen.

Men så klarer han ikke helt å dy seg:

– Jeg håper folk tar med seg hele tidsspennet i refleksjonen. Å risse ting i stein er en tradisjon som går tusen år tilbake i tid, og vi tar den opp igjen for de neste tusen årene. Det er et svært perspektiv. Så det er litt det evig gyldige vi er på jakt etter. Det kan være stort og filosofisk, eller hverdagslig og nært.

Paulsen sier han gleder seg til å ta fatt på lesingen og er lei seg for at han ikke kan sende inn forslag selv.

Denne gjengen skal velge ut finalistene blant bidragene som sendes inn: arkeolog Anja Mansrud (t.v.), leder for Rikssamlingsjubileet, Trond Ole Paulsen (i midten), og Aftenblad-journalist Kine Hult.

Urgammel skikk

Skikken med å risse tegn inn i stein, stammer helt tilbake til jernalderen, forteller Paulsen. Forløperen til runesteinene er helleristningene, som har figurer og bilder. Disse stammer fra bronsealderen, helt tilbake til 1700 år f.Kr.

Når bronsealderen går over i jernalderen, cirka 500 år f.Kr., begynner skikken med å reise bautasteiner med tekstinnskripsjoner i runeskrift – altså runesteiner. Skikken fortsetter inn i vikingtiden.

– De som skrev tekster til runesteiner den gangen hadde nok ikke det tidsperspektivet at folk i framtiden skulle forholde seg til det de skrev. Den muligheten har vi nå, der vi kan reflektere over om vi har et budskap til framtiden, sier Paulsen.

Mannen på bildet beviser at steinen er mer enn to meter høy.

En drylar fra Ualand

Den faktiske steinen som skal risses inn ble gravd opp for noen uker siden på Ualand, i nærheten av vindkraftverket på Høg-Jæren. Paulsen sier steinen ser ut til å ha ligget uberørt siden istiden.

– Det er ikke en klassisk høyreist bautastein, men en massiv og stor stein, som gir en solid skriveflate til de utvalgte hundre tegnene.

Bautaen ble løftet opp i stående med en gravemaskin, og i første omgang skal den fraktes til Sømmevågen i Hafrsfjord, hvor den skal avdukes under feiringen av Norges 1150-årsdag.

– Den blir et monument etter Rikssamlingsjubileet på verdig vis, sier Paulsen.

Vil du bli med i skrivekonkurransen? Bidrag kan sendes på e-post til runesteinen@aftenbladet.no. Fristen er fredag 20. mai.

Fakta Skrivekonkurransen «100 tegn i stein» Rikssamlingsjubileet og Aftenbladet inviterer til en skrivekonkurranse i forbindelse med feiringen av 1150-årsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Oppdraget er å skrive en tekst på maks 100 tegn som skal få stå til evigheten, risset inn i en runestein. Både enkeltpersoner og skoleklasser kan delta. Etter fristen 20. mai, skal en jury velge ut inntil ti finalister, før Aftenbladets lesere får avgi sine stemmer. Juryen består av Trond Ole Paulsen, leder for Rikssamlingsjubileet; Anja Mansrud, arkeolog ved Arkeologisk museum; og Kine Hult, kulturjournalist i Aftenbladet. Juryens og lesernes vurdering teller likt når vinneren skal kåres. I tillegg til æren av å få sin tekst risset inn i runesteinen, får vinneren en pengepremie på 5000 kroner og gratisbilletter til jubileet. Les mer