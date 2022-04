Solnedgang

Mannen kan ikke leve evig, men legenden vil gjøre det.

Willie Nelson feirer 89-årsdagen med en ny plate.

Geir Flatøe Journalist

Willie Nelson: «A beautiful time» (Lecacy/Sony)

Fredag 29. april fyller Willie Nelson 89 år. Samme dag utgis hans 72. soloalbum. Kanskje det er hans siste, kanskje greier countrylegenden ti til.

Chris Stapleton og Rodney Crowell leverer den fine åpningen «I’ll love you till the end of time», før Nelson og produsent Buddy Cannon står bak vakre «My heart was a dancer» og «Energy follows thought».

De gir oss også spreke «I don't go to funerals» der Nelson dropper sin egen begravelse til fordel for jamming med venner som har vandret før ham. Fram til da gjelder det å leve hver dag som om det er den siste; «Live every day».

Innleide Nashville-låtskrivere gjør jobben bra, og Nelson er suveren når han legger en ekstra dimensjon til Leonard Cohens «Tower of song» og Beatles’ «With a little help from my friends». Til slutt runder han av med farvel-sangen «Leave you with a smile».

En sterk plate, uansett alder.

Beste spor: «I’ll love you till the end of time», «My heart was a dancer», «Energy follows thought», «I don't go to funerals».