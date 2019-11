Kulturperlen på Ogna

Tre lettere forvirrede mennesker står på Ogna Stasjon. Alle skal til én av Rogalands mest aktive kulturscener, men ingen vet helt hvor den befinner seg.

Gjengen er på vei til Fuglefestivalen – en festival der kunst, musikk og klimaopplysning skal foregå. De besøkende har aldri vært på stedet før, men har hørt utelukkende gode ting om den skjulte kulturscenen.

10 minutter senere, med hjelp fra god skilting, kommer man frem til en vakker innsjø – en sti av opplyste lampeskjermer leder til det som engang var en gård, Helgåleiren, som nå har blitt Ogna Scene.

Marie von Krogh

Oljekrisa ble til kultur

Trygt inne i «låven» blir man møtt av en mengde antikke møbler, kunst myke lys og en glad arrangør.

Hans Berge Stokkeland har eid og driftet Ogna Scene i 22 år.

– Jeg har alltid likt å arrangere ting, forteller Stokkeland.

– Det hele startet med mor og far – de pleide å arrangere opplevelser og konserter for næringslivet fra et telt på stranden. Tilbudet lå dødt i nesten fem år før far pekte på Helgåleiren. Kan du ikke stelle i stand noe her? spurte han meg.

Stokkeland er født og oppvokst rett i nærheten av Helgåleiren. Da faren spurte om stedet jobbet Stokkeland som møbelsnekker, men tok mer enn gjerne på seg oppdraget med å videreføre foreldrenes aktivitetstilbud.

Stokkeland fikset i stand den gamle låven og begynte der foreldrene slapp, i tillegg til noen konserter her og der. Men så kom oljekrisa:

– Oppdragene stoppet og vi måtte ta en snuoperasjon – da ble det kultur.

Fakta: Ogna Scene på Helgåleiren Ogna Scene finner du på Helgåleiren i Nordsjøvegen 4246.

Helgåleiren eies av Stokkeland-familien, der Hans Berge Stokkeland har størst aksjeandel.

Ogna Scene er en forening der Hans Berge Stokkeland er styreleder.

Hans Berge Stokkeland er eneste ansatt på Ogna Scene, men hyrer inn hjelp når det trengs, ellers får foreningen hjelp av frivillige.

I tillegg til Ogna Scenes kulturprogram tilbyr Helgåleiren kurs og aktiviteter til bedrifter og privatpersoner. Stedet kan også leies ut til feiringer og konferanser.

I 2015 og 2016 hadde Helgåleiren et større underskudd, men årsresultatet for 2018 viser et overskudd på 152 000 kroner.

Marie von Krogh

– Lite folk, men artistene elsker å komme hit

I rundt seks år har Stokkeland, nesten egenhendig, arrangert 70 til 80 arrangementer i halvåret. Ogna Scene har en maks kapasitet på 130 publikummere, men det stopper ikke Stokkeland fra å booke store navn:

– Noen ganger kommer det folk, andre ganger ikke. Det er gjerne lite publikum, men artistene elsker å komme hit, og kommer ofte tilbake.

Scenen har blitt besøkt av blant andre Claudia Scott, Violet Road, Erlend Ropstad, Stein Torleif Bjella, Helldorado og Black Debbath. I 2020 kommer blant annet Jan Eggum, Ingrid Olava og Paal Flaata.

I tillegg til konsertene arrangeres det også foredrag, standup, quizer, strikkekvelder og andre diverse arrangement på den beskjedne scenen.

– På Ogna bor det rundt 400 mennesker. Derfor må jeg forholde meg til alle, hvis jeg blir for smal i bookingene kommer ingen.

Marie von Krogh

Én fyr, én gang

– Kommer det folk fra andre steder?

– Ja, fra hele toglinja ned til Stavanger, sier Stokkeland. – Majoriteten av publikum kommer ikke fra Ogna.

– Skjer det at ingen kommer?

– Det har skjedd én gang at det var én fyr som kom på konsert.

– Hva skjedde da?

– Vi gjennomførte. Vi gjennomfører alltid. Det er opp til artistene hvis de vil kansellere på grunn av billettsalg, men det har også bare skjedd én gang. Hvis de avlyser er det som oftest på grunn av sykdom og lignende.

Marie von Krogh

Fuglesang og kjøkken-orkester

På denne lørdagen arrangeres noe av det smalere på programmet – Ogna Fuglefestival tilbyr denne helgen kunst – og skriveworkshop og barneaktiviteter kombinert med konserter.

Inne i lokalet teller man 13 personer to timer før konserten med Kitchen Orchestra braker løs. De deltar på en workshop med kunstner Kathy Hinde, som har installert et kunstverk bestående av lyd og lys på den lille scenen. Ved hjelp av teknologiske virkemidler kan publikum skrive tekster som, med hjelp av morsekode, blir omgjort til fuglesang.

Forfatter Torild Wardenær deltar på workshopen og besøker Ogna Scene for første gang:

– De har et rikt og mangfoldig program, og jeg har hørt mye fint om plassen i forkant. Det er en alternativ kulturscene og jeg tror jeg kommer tilbake – det er jo kun én time med tog og jeg hører eieren kjører folk til – og fra togstasjonen.

På kvelden holder Kitchen Orchestra en fuglesang-inspirert konsert. Søndagen er viet til barna. Da ble dagen fylt med Song Circus’ sin familieforestilling, fortellinger om fugler og pizza.

Marie von Krogh

– Ingen babbel

Ogna Scene er en spesiell plass på mange måter. Artistrommet er delvis telt, delvis låve. Den ene veggen består av glass og gir deg utsikt til de naturskjønne omgivelsene. Inne går varmevifta på full guffe. På veggene i selve lokalet henger det billedkunst sammen med gamle vinylplater og ved. Gulvet er dekket av langbord og sofagrupper og interiøret består utelukkende av møbler og pynt laget før 1990. På scenen står en utstoppet måke og et plastikk-spøkelse. I taket henger store lysekroner dekket i mose og julelys.

– Mange av artistene som kommer hit sier at dette er en av favorittscenene deres, men beliggenheten er også utfordrende – her må vi kjempe for publikummet, forteller Stokkeland.

Han har opplevd en økning i besøk de siste årene. Gjennomsnittsalderen på publikum har til nå vært 40 til 60 år, men det kommer stadig nye, og yngre, fjes til plassen. Stokkeland skylder på et godt rykte:

– Vi får skryt av vårt lydhøre publikum. Her er det ingen babel. Hvis en vennegjeng ringer å vil reservere et stort bord til en konsert, sier jeg som oftest nei, fordi jeg vet det blir snakking. Respekt for musikken og artisten er viktigere enn penger. Men jeg ser det an – er det et Kim Larsen coverband, så går det.

Går det rundt?

Stokkeland er scenens eneste ansatte. Når han trenger hjelp hyrer han inn bartendere for dagen og får hjelp av frivillige. Og ja – han kjører folk til – og fra togstasjonen. Han har nettopp gått til innkjøp av en niseter for formålet.

– Har du vurdert å kutte i antall arrangement?

– Nei, jeg tror det er viktig å holde tempoet oppe, sier Stokkeland.

– Visjonen min var å bygge en viktig kulturscene og målet er å bli én av de viktigste scenene i distriktet.

– Men, går det rundt?

– De to siste årene har det gått i pluss, men det har vært tøft. Jeg har spyttet inn noe egenkapital, heldigvis har vi minimalt med gjeld. Siden familien eier plassen slipper jeg å tenke på leie. De største inntektene kommer fra barsalg, firmaarrangement og de større konsertene. I år har vi også fått støtte fra Kulturrådet for første gang. Det er også første gang jeg har søkt – jeg er ikke så flink på søknader, forteller Stokkeland.

– Blir du lei?

– Nei, det har vært tøffe tider, men jeg kommer meg alltid i mål. Det hadde vært fint med en ansatt til, men jeg har ikke pengene akkurat nå – kommer sjansen så ansetter jeg.