Rekordsommer for museer – økte med 76 prosent

Norgesferien har gjort museene i regionen godt. Stavanger Museum (MUST) opplever at reiselivsnæringen nå reklamerer for dem som følge av at cruiseturistene har forsvunnet.

Corina Vasile utforsker universet til Lars Hertervig inne på Stavanger Kunstmuseum - som har økt besøket sitt med 76 prosent denne sommeren. Foto: Jon Ingemundsen

– Vi trodde denne sommeren skulle bli dårlig, men den går veldig bra til nå, sier Hanne Beate Ueland, avdelingsdirektør ved Stavanger Kunstmuseum.

Stavanger kunstmuseum hadde nesten 1800 besøkende i juli 2019. Juli-tallene for i år viser at 3169 personer besøkte museet i feriemåneden. Det tilsvarer en økning på 76 prosent fra fjoråret.

– Noe av grunnen er at vi har hatt et godt samarbeid med Region Stavanger. De har markedsført vår hovedutstilling og det er første gang vi har fått denne type drahjelp, da Region Stavanger vanligvis vektlegger cruiseturistene og da markedsfører mer for naturdestinasjoner, sier Ueland.

MUST sine museer Ledaal, Breidablikk, Holmeegenes, er ikke med i oversikten, men de hadde samlet en økning på 18 prosent fra 2019 til 2020.

Norgesferien

Ved Stavanger Kunstmuseum har de eldre stamkundene blitt gjenforent med museumskafeen. Bordene ute er fulle, mens færre er å se inne på utstillingene. Været, et sjeldent glimt av sol, kan få noe av skylden for dette. Om noen minutter skal første omvisning starte, der er noen forhåndspåmeldt, men ellers er denne augustdagen roligere enn tidligere dager på museet.

Av dem inne i hovedutstillingen «I Skyene», som er en multimedial utstilling om skyenes plass i samfunnet og kunsten gjennom årene, finner vi nesten bare utlendinger.

Corina Vasile og kjæresten er på norgesferie. De bor til vanlig i Danmark og er midt i en ukelang ferie der de har besøkt diverse topper og fjorder i Sør-Norge. I dag er de på en sjelden by-visitt.

– Vi pleier å sjekke ut museene når vi reiser. Det er interessant å forskjellene fra land til land og se på kunsten og landskapene, sier Vasile.

Hun undersøker Lars Hertervigs malerier og er spent på om hun får se noen av motivene med egne øyer. Etter museumsbesøket går turen til Preikestolen.

Fakta Utstillinger ved Stavanger Kunstmuseum Hovedutstilling: «I skyene» en multimedial utstilling om skyenes plass i samfunnet og kunsten gjennom årene:

Fra 1800-tallet viser de verk av J.C. Dahl, Peder Balke, Knud Baade, Hans Gude, Lars Hertervig, Kitty Kielland, Prins Eugen, Olaf Lange og Anders Beer Wilse. Bortsett fra svenske Prins Eugen er alle kunstnerne norske, men mange av dem bodde og arbeidet i utlandet, først og fremst i Tyskland og Frankrike.

Fra vår egen tid viser de verk av Per Kleiva (NO), Antony Gormley (UK), Mari Slaattelid (NO), Marte Aas (NO), Torbjørn Rødland (NO), Philip Andrew Lewis (US), Jone Kvie (NO), Tomás Saraceno (AR), Berndnaut Smilde (NL), Cory Arcangel (US), Matt Parker (UK), Sandra Vaka (NO) og Marie-Luce Nadal (FR). I tillegg samarbeider vi med den internasjonale organisasjonen The Cloud Appreciation Society.

Andre utstillinger: «Nona: Jacob Dahlgren» og «Halvdan Haftsten: 1 samler, 8 kunstnere» Les mer

Hanne Beate Ueland, avdelingsdirektør ved Stavanger Kunstmuseum. Her under åpningen av «I skyene». Foto: Kristian Jacobsen

Usikker høst

Og det er ikke kun kunstmuseet som opplever økning. Alle museer i paraplyorganisasjonen MUST opplever økning fra fjoråret, med unntak av Stavanger Maritime Museum og Norsk Hermetikk Museum. Dette er to museer som i størst grad blir besøkt av cruiseturister. I år har disse uteblitt på grunn av koronapandemien.

– Vi åpnet igjen i juni og folk kom tilbake. Vi har mindre kapasitet nå, men det fungerer. Juni var ok, men juli har vært veldig bra, sier Ueland.

Hun er spent på hvordan resten av sommeren blir nå som norgesferien nærmer seg slutten og turistene er på vei hjem.

Sandy Wang ved et av kunstverkene til Jacob Dahlgren på Stavanger Kunstmuseum. Foto: Jon Ingemundsen

Korona-fast

Sandy Wang går alene langs kunstverkene med brosjyrer i hånden.

Hun er fra Kina, men studerer industrielt design i Oslo. I sommer skulle hun egentlig hjem for å besøke familien, men viruset satte en stopper for det. Derfor er hun nå en av mange på norgesferie. Hun forklarer at hun alltid besøker kunstmuseet i nye byer.

– Jeg går rundt å utforsker, besøker fjorder og topper, men jeg er opptatt av kunst, derfor googler jeg meg alltid frem til museer i hver by, sier Wang.

Doblet besøket

Jærmuseets største avdelingen, Vitenfabrikken og Vitengården, har samlet hatt en 52 prosents økning fra juli i fjor til juli i år.

– Besøket har vært bra–vesentlig høyere enn i fjor, selv om vi har hatt restriksjoner, administrasjonssjef ved Jærmuseet, Elisebet Rugland.

På Vitenfabrikken kunne tallet vært høyere, men på grunn av koronaen har museet sett seg nødt til å slippe færre besøkende inn for å opprettholde smittevernet.

De fleste av Jærmuseets anlegg åpnet 20. juni.

– Vi ser flere norske turister enn det vi er vant til. I slutten av juli begynte vi å se noen tyskere og dansker, men også mer lokale folk som ikke hadde besøkt musene før, sier Rugland.

Også Rugland er spent på hva som kommer. De ser allerede at besøket går nedover, men håper trenden med de norske turistene fortsetter frem til skolestart. Samtidig håper hun at de lokale fortsetter å bruke museene og deres tilbud.

– Normalt kjører vi aktivitetsdager utover høsten, men det gjør vi sannsynligvis ikke i år på grunn av smittevernhensynet.

Opp -og nedgang for Jernaldergården

Jernaldergården, ved Arkeologisk museum, sine tall er ikke med i oversikten over, siden de tar utgangspunkt i andre datoer enn MUST og Jærmuseet. Jernaldergården åpnet 21. juni i år, derfor tar de utgangspunkt i tall fra 21. juni til 31. juli 2019 og 2020:

I 2019 besøkte 5791 personer Jernaldergården.

Tallet lå på 2960 i 2020

Tallene inkluderer skolebesøk, cruiseturister og selskap.

Antall drop-in besøkende lå på 2103 personer i 2019 og 2801 i 2020.

Tallene inkluderer ikke Arkeologisk Museum. Det holdt stengt frem til 1. august.

– Vi en ganske stor oppgang av «vanlig» besøkende–hele 33 prosent økning fra i fjor – og det er familier som er den aller største gruppen av disse. I vanlige år har vi også en del cruisegjester som er drop-in, disse har det jo ikke vært noen av i år, sier Ragnhild Nordahl Næss, kommunikasjonsrådgiver ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

Hun forklarer at det i hovedsak har vært norske gjester som har besøkt museet i år.

– Vi opplever også at mange som bor i regionen tar med seg feriegjestene sine til oss, det er veldig hyggelig, sier Næss.