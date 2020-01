Strålende Berdal i spennende varslerdrama

«Heksejakt» er en spennende og opprørende serie om hvordan griske og skruppelløse mennesker kan ødelegge livene til dem som sier ifra.

Ingrid Bolsø Berdal overbeviser som varsler i den nye, norske serien «Heksejakt».

Heksejakt

Norsk dramaserie i 8 deler. Premiere på TV2 og TV2 Sumo torsdag.

Skapt av Siv Rajendram Eliassen og Anna Bache-Wiig. Regi: Eva Sørhaug og Stian Kristiansen. Medvirkende: Ingrid Bolsø Berdal, Mads Ousdal, Christian Skolmen, Ola G. Furuseth, Preben Hodneland, Sara Khorami, Fridtjov Såheim, Gard Eidsvold m.fl.

Det er mye å la seg opprøre av i TV2s nyeste dramaserie «Heksejakt». Kanskje aller mest at historien, til tross for at den er fiktiv, delvis er basert på virkelige hendelser.

Hovedpersonen er Ida Waaler (Ingrid Bolsø Berdal), som jobber i et ledende advokatfirma som økonomisjef. Det er et mannsdominert og eplekjekt miljø med høy champagneføring, men Ida ser ut til å trives godt. Helt til hun en dag blir bedt om å godkjenne en faktura på et større beløp uten at den nødvendige dokumentasjonen foreligger. Etter hvert vokser det fram en mistanke om at det foregår hvitvasking av penger, på vegne av en rik og mektig klient. Ida gjør jobben sin og varsler firmaets direktør, men saken blir avfeid. Så går hun til styret, men også her strander saken. I stedet blir hun selv offer for en drittpakke, og opplever å bli stående alene. Etter hvert viser det seg at saken har forgreininger langt utover firmaet, og at noen av landets mektigste er involvert på forskjellige måter.

Fortvilelse og frustrasjon

Mye av grunnen til at serien blir så vellykket, er Ingrid Bolsø Berdals strålende jobb i hovedrollen. Hun klarer å få fram fortvilelsen og frustrasjonen, sinnet og resignasjonen, og gir et nyansert og ofte hjerteskjærende bilde av de menneskelige omkostningene det får for enkeltpersoner som prøver å stå opp mot mektige krefter.

Det er i det hele tatt et svært godt lag av norske skuespillere som er med her, i både sentrale og mer perifere roller. Serien deler ut kritikk i mange retninger, men løfter også fram sannhetssøkende mennesker som kjemper mot strømmen, i både media, politiet og i politikken. Det er mye å kjenne seg igjen i her for mange, og om man har fulgt noen av de mer profilerte varslersakene i de to siste tiårene, er det en del ubehagelige paralleller.

Komplekst og troverdig

Først tvilte undertegnede litt på om det gikk an å holde intensiteten fra den første episoden oppe i åtte episoder. Hvor mye kan man egentlig skru på en tilsynelatende opplagt sak som dette, liksom? Heldigvis har serieskaperne Rajendram og Bache-Wiig bygget opp en kompleks og troverdig handling, hvor de mange brikkene til slutt faller på plass. De har skapt mange gode bifigurer og har en god balanse mellom selve sakskomplekset og de utfordringene Ida møter på hjemmebane. Akkurat det siste er kanskje det mest tankevekkende med det hele. Det er nemlig ingen selvfølge at det går an å skille mellom arbeid og familieliv når man havner i en situasjon som denne, noe som gjør at de etiske overveiningene hovedpersonen må ta blir desto mer kompliserte.

