Gripende møter med forfulgte kunstnere

1 2 3 4 5 6

Jan Zahl og Finn E. Våga: Forbodne stemmer. Dokumentar. 146 sider. Pelikanen forlag as.

I boka «Forbodne stemmer» møter leseren seks mennesker fra ulike land og verdensdeler som alle har flyktet fra hjemlandet sitt. Ved å bosette seg på steder som er tilsluttet det internasjonale nettverket av fribyer for forfulgte forfattere og kunstnere, Icorn, har de kunnet fortsette sin kunstneriske virksomhet uten å måtte frykte for å bli sensurert, trakassert eller kneblet. De seks representerer ulike ytringsformer, og blant dem er det både forfattere, journalister, bloggere og musikere.

I eksil – og hjemme

To journalister fra Stavanger Aftenblad har truffet de fire mennene og de to kvinnene i fribyen de er blitt tildelt. Leseren blir kjent med livshistoriene deres ved at de seks kunstnerne forteller om bakgrunnen for at de måtte flykte. Disse beretningene flettes inn i historiene fra journalistenes møter med venner og familie som ble igjen i henholdsvis Cuba, Bangladesh, Gaza, Sri Lanka, Iran og Tyrkia. Det er ulike årsaker til at andre kunstnere valgte å bli i hjemlandet sitt. Mens noen simpelthen ikke ønsket å dra i eksil, hadde andre ikke mulighet til å reise.

Kristian Jacobsen

Selv om det naturlig nok er store ulikheter mellom de seks historiene, er det slående mange paralleller mellom dem. De forfulgte forfatterne og kunstnerne forteller om hvordan det var å endelig kjenne seg fri fra den tidligerere kontinuerlige overvåkningen fra myndighetenes side, men at det å bosette seg langt hjemmefra også kunne medføre sosial isolasjon og dårlig samvittighet overfor de som ble igjen i hjemlandet.

Finn E. Våga

Etiske dilemma

En rekke etiske dilemma blir eksplisitt behandlet såvel i boka som i avisartiklene og podcasten som den bygger på: Burde de forfulgte forfatterne og kunstnerne heller ha blitt værende i hjemlandet og fronte sin sak derfra, selv om det kunne ha medført at de konstant ville ha vært i fare? Gjorde den økte oppmerksomheten som fulgte med fribystatusen det vanskeligere for slekt, venner og kunstnerkolleger hjemme? Var det uproblematisk for de norske journalistene som dro av gårde å opptre som turister og om nødvendig lyve om hensikten sin med besøkene?

Møtene med de seks fribykunstnerne på deres nye hjemsted og med deres pårørende i hjemlandene deres blir levende og godt skildret av Zahl og Våga. Den sistnevnte har i tillegg til å fotografere også skrevet to av tekstene. Fotografens bilder forsterker de sterke og sammensatte følelsene som i boka blir formidlet med ord.

Finn E. Våga

Gripende innblikk

Litt pirk til slutt: Forfattere skriver i innledningen at det har vært en utbredt oppfatning at ytringsfrihet etter hvert vil bli normen i hele verden. Dette legitimerer underforstått berettigelsen til denne boka. Realiteten er nok imidlertid i de aller flestes øyne den motsatte, for retten til å ytre seg er fortsatt er under press. Dette utsagnet fra forfatternes side kan i beste fall karakteriseres som en naiv stråmannsargumentasjon.

Denne innvendingen rokker ikke ved at Zahl og Våga har maktet å gi gripende innblikk i den vanskelige livssituasjonen til seks mennesker som av ulike årsaker har sett seg nødt til å søke tilflukt i et annet land. Gjennom ord og bilder møter leserne forfattere og andre kunstnere med vidt ulik bakgrunn og livssituasjon, men som gjennom fribyordningen har fått mulighet til å fortsette sin virksomhet med skrivepapir og datamaskin i en annen del av verden.