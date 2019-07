Disse fyller Vågen og konserthusfoajeen i sommer

Fjåge i Vågen tjuvstartet i forrige uke med Froddi & Compagniet og Onsdagsbandet. De neste ukene kan du boltre deg i flere fjåge konserter, og en rikholdig foaje-meny i Konserthuset. Her er programmet for de fjåge i Vågen først:

3. juli: Vidar Villa + Sardines

Vidar Villa har gjort et slags telemarknedslag i den norske festmusikken de siste årene. «One Night Stand», «Det er fest», «Et par rolige shots med gutta» og «Herregud». De med særlig god hukommelse vil også huske ham fra Melodi Grand Prix 2018 der han imponerte noen med låten «Moren din».

Lokale Sardines har også spilt på en og annen fest de siste 25 årene. Per Vervik, som til daglig er konsertarrangør, er frontmann og ansvarlig for bandets svært utadvendte stil.

10. juli: Leif & Kompisane + Chris Grey & The BlueSpand

Leif Nilsen har hatt en rekke kompiser med seg de siste 35 årene. Hver sommer dukker "Eg har ikkje båd" fra 1985 opp, og siden den gang, i rykk og napp, har Leif & Kompisane spilt til fest, allsang og god stemning. Denne kvelden får de med seg danske Chris Grey & The BlueSpand, som spiller funk, soul, blues og rock.

Fredrik Refvem

31. juli: 3 Busserulls

Fanebærerer av piker, vin og sang, stort sett med Gunnar Andersen i midten. «St. Pauli Blues», «Øl, øl og mere øl», «Plukka plommer i Hardanger», «16 da’r på plattform» og «Dei saliges kvarter» dukker ganske sikkert opp. Blir det god stemning og svinging av seidel? Ikke umulig.

1. august: Killer Queen

Queen er voldsomt i vinden igjen, mye takket være filmen «Bohemian Rhapsody». Dette er det lengstlevende Queen-tributebandet i verden. De ser ut som, og ligner, voldsomt på Queen, ifølge dem selv, og de er påpasselige med å nevne at selveste Queen-gitarist Brian May har skrytt av dem.

7. august: Stavanger Kammermusikkfestival

And now for something completely different. Etter fest og ballade og hyllester og klassisk rock avslutter Stavanger Kammermusikkfestival Fjåge i Vågen. På scenen står Gjertruds Sigøynerorkester som for anledningen har med seg både Britt Synnøve Johansen og Helge Jordal.

Konserter i foajeen

Hvis du synes det kan bli litt mye fjåge og litt mye Vågen i Fjåge i Vågen, da finnes det et alternativ lit lenger ute på andre siden. I Stavanger Konserthus fortsetter de tradisjonen med sommerkonserter, alle klokka 13.00 i foajeen. Her er det de kan by på i sommer:

3. juni: Sjørøver-Hanne, Hanne Vasshus og hennes band i piratmodus.

4. juni: Nordic Session, trio fra Flekkefjord som rocker opp klassisk musikk.

5. juni: Christine Guldbrandsen, gullstrupe fra Bergen.

Sara Johannessen / SCANPIX

6. juni: The Telephone, arier og duetter fra operaen og operettens verden.

10. juni: Valp, popband med jazzerfaring, fra Stavanger, snart klare ed sin første utgivelse.

11. juni: Nortango, Astor Piazzolas musikk spilt med fiolin, gitar, cello og piano.

12. juni: Fordrekord, høyenergisk pop fra Haugesund.

13. juni: Klossmajor, trestemt vokal + komp, pop, jazz, soul og hip hop.

14. juni: Finding Neo, vokalist Andrea Ådland og gitarist/produsent Mathias Keilegavlen (fra Strand) med sin miks av soul, indie og jazz.

18. juni: Helena Leinebø, Stavanger-artist som jobber med sitt debutalbum.

19. juni: Grieg i ord og toner, Marit Kristine Risnes og Åshild Spikkeland presenterer Grieg gjennom musikk, fortelling og malerier.

20. juni: Supersofa, voksen storby-rock fra en rutinert gjeng.