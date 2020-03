NRK tar selvkritikk etter Debatten

NRK får kritikk for å ha gitt overlege Preben Aavitsland ved FHI for lite taletid under Debatten tirsdag kveld. NRK innrømmer at de burde ha gitt ham mer plass.

NRK innrømmer at de ikke ga overlege Preben Aavitsland ved FHI nok taletid under Debatten med programleder Fredrik Solvang (bildet) tirsdag kveld. Foto: Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

NRK har fått mye kritikk etter programmet Debatten tirsdag kveld.

Der lot de lege og forsker Gunhild Alvik Nyborg få kritisere myndighetenes håndtering av koronaviruset i over en halv time, før helsedirektør Bjørn Guldvog og overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet fikk komme til orde.

Nyborg mener blant annet at det bør innføres full isolasjon i Norge, og at kun personer med samfunnskritiske funksjoner skal få lov å ferdes fritt i samfunnet.

Både Guldvog og Aavitsland er klare på at Nyborgs meninger ikke er faglig fundert.

– Vi liker å bli utfordret på vårt faggrunnlag og våre vurderinger. Det er veldig viktig i en så alvorlig sak. Likevel syntes jeg fordelingen av taletid ble veldig skjev. Nyborg fikk veldig god tid til å framføre sin kritikk uimotsagt, og etterpå ble det for lite tid til å drøfte grunnlaget for hennes resonnementer. Denne gang synes jeg NRK bommet, sier Aavitsland til Medier24.

Programredaktør Knut Magnus Berge i NRK innrømmer at motforestillingene fra Aavitsland og Guldvog med fordel kunne ha fått mer plass.

– Jeg skjønner det at han tenker det og gir han rett i at vi med fordel kunne brakt motforestillingene tidligere og tyngre inn, sier han.

Spesialrådgiver Erik Skarrud i Kringkastingsrådet sier til Kampanje at de så langt har fått inn elleve klager på tirsdagens Debatten, og at de fleste er om bruken av Nyborg og at man er med på å gjøre at folk blir bekymret.