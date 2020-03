Supersjarmerende brødrepar på magisk eventyrreise

«Fremad» er en hjertevarm og original animasjonsfilm om store temaer, fortalt på en herlig uærbødig måte.

To alvebrødre finner en magisk stav i «Fremad». Men trylleriene går ikke helt som planlagt. Foto: Pixar

Kine Hult Journalist

Skuespillere: Tom Holland, Chris Pratt, Octavia Spencer, Julia Louis-Dreyfus. Sjanger: Eventyr / Animasjon / Familiefilm / Barnefilm. Regi: Dan Scanlon. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 6 år.



Animasjonsstudioet Pixar har nok en gang klart kunststykket å skape en original vri på en egentlig ganske universell problemstilling. De har tidligere fått både barn og voksne til å identifisere seg med alt fra biler og roboter til monstre og rotter. Denne gang er hovedpersonen er alv som forsøker å bringe sin far tilbake fra de døde ved hjelp av magi. Ja visst høres det underlig ut, men gjenkjennelige typer og situasjoner gjør at det er lett å tro på både figurene og verdenen de lever i.

Hovedpersonen er tenåringen Ian, en ganske vanlig, usikker tenåringsgutt, som hele livet har kjent på et savn etter faren han aldri har møtt. Han lever sammen med sin mor og eldre bror, Barley. Sistnevnte er et sant eventyr - en glad og brautende rollespillentusiast som raser rundt i et vrak av en varebil mens han spiller power metal på bånn pinne. Og selv om de altså lever i en slags parallell virkelighet hvor ulike fabeldyr er en naturlig del av bybildet, synes Ian at det er ulidelig flaut at broren er såpass fargerik som han er.

På Ians 16-årsdag får brødrene overlevert en tryllestav og et brev fra faren, med en instruksjon om hvordan de kan gjøre ham levende igjen i én dag. Men noe skjærer seg, og de ender opp med en halv far, nærmere bestemt underkroppen. Deretter må to og en halv mann ut på et farefylt oppdrag for å finne nøkkelen til å låse opp resten av den stakkars mannen. Man forstår fort at dette skal bli en personlig reise vel så mye som konkret problemløsing, og bildet som tegnes av det umake brødreparet er til tider rørende og ofte veldig morsomt og gjenkjennelig. Et godt knippe herlige bifigurer bidrar til at det blir en allsidig og underholdende film som både store og små vil kunne tåle å se mange ganger.