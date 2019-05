PODKAST: – 200–300 kroner er nok minstetaksten til konfirmantene

Vi er midt i konfirmasjonssesongen. Det er ikke nødvendigvis billig. Hva bør man gi til en konfirmant? Journalist Camilla Bjørheim spurte Aftenbladets lesere hva folk mente var greit å gi egne og andres barn. Som sagt, det trenger ikke bli billig å ha eller kjenne en konfirmant. Camilla Bjørheim er med i studio for å snakke om egne og andres erfaringer med konfirmasjonspressanger.

Det er ikke bare konfirmasjonssesong, men også streikesesong. Nå er det pilotene som er i streik, og tusener må droppe turer eller booke om reiser. Er streik fremdeles er godt virkemiddel når lønnsforhandlingene skjærer seg? Finnes det noen gode alternativer? Hvem er det egentlig som taper på en streik? Er det bedriftene, de ansatte eller tredjeparter? Kommentator Harald Birkevold er med for å tegne og forklare om streik og alt det den fører med seg.

I ukens episode kommer det også fram at én person i studio faktisk ikke er konformert. Hvordan endte han da opp med både en bibel og 2000 kroner? Er det Jan Zahl? Er det Leif Tore Lindø? Vi er også innom begrepet «flyskam». Skryter vi fremdeles litt av at vi skal ut og fly, eller har vi begynt å skjemmes litt over at vi flyr til Syden, til Oslo eller til New York?

