Ukens anbefalte sanger

GunShot Residue ble dannet i 2017 av gitaristene Marius Frøiland og Morten Ahlborn, med et ønske om å skrive egne låter.

GunShot Residue er basert i Stavanger/Sandnes. Foto: Torben Ahlborn

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Geir Flatøe Journalist

Etter en periode med utprøving og utskifting, kom Karl Ørbeck inn som bassist. De siste brikkene falt på plass med Stian Vinny Varne som vokalist og Morten Waage på trommer. Singlen «Done» er et resultatet av jobbing i Studio Høle med Cato Seldal som produsent.

Sangen får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Done – Gunshot Residue

No one falls alone – The No Ones

Local threat – Robert Vendetta

Here they come – Hamilton Leithauser

Other side of town – Sam Doores & Alynda Segarra

Mitt skin och ben – Sofia Jannok & Annika Norlin

The spark – William Prince

Thoughts and prayers – Drive-By Truckers

At rock bottom – Pet Shop Boys

No time to die – Billie Eilish

Dødsbo – Ila Auto

Man without a soul – Lucinda Williams

Bang bang – Todd Rundgren

Been around – A Girl Called Eddie

Stable song – Kris Gruen

Don’t turn me on – David Karsten Daniels & K8

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.