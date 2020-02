McGowan hudfletter Portman – får svar

Natalie Portmans stunt under Oscar-utdelingen, der hun bar en kappe med navnene på kvinnelige regissører hun mener ikke har blitt anerkjent for sitt arbeid, falt ikke i god jord hos Rose McGowan.

Natalie Portman får refs av skuespillerkollega Rose McGowan etter at hun bar denne kappen under Oscar-utdelingen. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Under Oscar-utdelingen møtte Portman i en Dior-kappe hvor navn på åtte kvinnelige regissører var brodert inn. Stuntet vakte oppsikt, og skuespiller Rose McGowan kritiserte stuntet i harde ordelag:

«Jeg synes Portmans form for aktivisme er dypt fornærmende overfor de av oss som faktisk gjør jobben. Jeg skriver ikke dette i bitterhet, jeg skriver dette i avsky», tordner McGowan mot Portman i et innlegg på Facebook.

McGowan skriver også i innlegget at mens Portman og andre skuespillere har uttalt seg om at kvinner er underrepresentert i filmbransjen, så har de selv gjort lite for å få til en endring.

«Natalie, du har jobbet med to kvinnelige regissører i løpet av din veldig lange karriere, en av dem var deg. Du har et produksjonsselskap som har ansatt én kvinnelig regissør, deg», skriver hun, og fortsetter:

«Det er ingen lov som sier at du trenger å ansette kvinner, jobbe med kvinner eller støtte kvinner. For all del, gjør din greie. Men jeg sier slutt å lat som om du er en slags forkjemper for noe annet enn deg selv».

Portman sier i en uttalelse til AFP at hun er enig med McGowan i at hun ikke fortjener å bli kalt modig for stuntet.

– Modig er et uttrykk jeg sterkere forbinder med handlingene til kvinnene som har vitnet mot Harvey Weinstein de siste ukene, under et sterkt press, sier 38-åringen.

McGowan er blant mange kvinner som har anklaget Weinstein for seksuelle overgrep.

Portman erkjenner videre at hun ikke har jobbet med så mange kvinnelige regissører som hun skulle ønske. Hun viser til utfordringer filmer regissert av kvinner og minoriteter står overfor – og nevner en studie som viser at det er vanskeligere for kvinnelige regissører å få filmfinansiering enn menn, skriver Variety.

