Harald Birkevold om Støre–gate: - Nei, dette er ikke en stor sak

I ukens episode av Aftenbla-bla diskuterer vi NRKs sak om Jonas Gahr Støre. Men er det egentlig noen stor sak at han har plassert arven sin i aksjefond, uten å sjekke absolutt alle selskaper fondet investerer i?

Igjen er det rikspolitikken som dominerer et lokalvalg. Hvorfor blir det sånn? Er det partiene som styrer dette? Er det mediene? Og hvor blir det av de lokale sakene? Bom-saken ble forsøksvis lagt død, men den lever videre. Venstresiden i Stavanger vil gjerne snakke om forskjeller i Stavanger. Aftenbladets kommentatorer Harald Birkevold og Hilde Øvrebekk er med for å tegne og forklare.

Vi er også innom havvind. Det kan fort bli den neste store næringen i vårt område, men er vi på ballen? Vil Stavanger bli havvindhovedstaden?

I et panel med bekymringsfull høy gjennomsnittsalder diskuterer vi også følelsen av å bli eldre. Leif Tore Lindø fikk smake på den da han var på Utopia-festivalen sist helg og måtte til med doble ørepropper for å komme gjennom. Jan Zahl forteller om familiemedlemmer som helst ikke vil bli sett sammen med sin gamle far.

Ukens bonus, for spesielt interesserte: Du får høre panelets framføring av den nederlandske nasjonalsangen, akkopagnert av lyder gamle folk lager når de reiser seg opp og ned fra godstolen.

