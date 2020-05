Ukens anbefalte sanger

Mareike Wang fra Stavanger er ute med første singel fra det som skal bli hennes debutalbum.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mareike Wang har sunget mye på scenen. Nå blir det på plate. Foto: Henriette Time

Geir Flatøe Journalist

Hun er utdannet skuespiller fra Liverpool Institute of Performing Arts og har opptrådt på Rogaland Teater. Sammen med Alexander Flotve har paret funnet et musikalsk univers som ligger et sted mellom vise, pop og kammermusikk. Den røde tråden er historier og følelser fra hverdagen.

Trygve Skaug har skrevet teksten, som handler om håp i en vanskelig tid. Ole Amund Gjersvik bidrar på kontrabass, mens Bodhild Vossgaard spiller cello.

«Holda oss i lag» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Holda oss i lag – Mareike Wang

Tor Henning – Tore Renberg

The sun is shining – Acres Wild & Haley Shea

Fryd – Hilde Selvikvåg

Keep it chill in the East Vill – Jeffrey Lewis

Dreaming – Dustbowl Revival

Trouble in paradise – Rufus Wainwright

Conventional Science – Mats Wava

Vårsut – Anita Helgeland

Stay home – Shinyribs

I’ve got you – Jay Smith

On the mend – Man Man

Backstabbers – Jesse Malin

Brave – Ruston Kelly

Not my president – Jenny O.

Price tag on my soul – Tom Roger Thu

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.