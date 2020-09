God mann i dårlig serie

Kan vi snart få se Ole Christoffer Ertvaag utstyrt med en god idé OG et godt manus?

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Jonny (Sven Nordin) og Steinar (Ole Christoffer Ertvaag) havner i tottene på hverandre i serien «Farfar».

Leif Tore Lindø Journalist

«Farfar», Humorserie på TV2/TV2 Sumo. Med Sven Nordin, Ole Christoffer Ertvaag og Janne Formoe. 10 episoder. Manus: Terje Solli, Line Fougner Christensen, Eirik Moen Holsve, Simen Volan Berg. Regi: Line Fougner Christensen. Premiere: 12. september

Jajaja, vi starter med litt velbegrunna lokalpatriotisme. Noen må snart gi Ole Christoffer Ertvaag en skikkelig hovedrolle der han kan være skikkelig morsom. Ikke bare litt sånn Oslo-hehehøhø, men skikkelig, forrektigt løyen. For han er altså det, forrektigt løyen, hvis han får lov.

Det får han ikke lov til i den nye, lettbeinte TV2-serien «Farfar». Her spiller han A4-mannen Steinar som lever et liv i lodd og pedagogisk vater sammen med kone og to unger. Alle serier trenger kontraster og konflikt, selv de mest lettbeinte sit-com-ene, og derfor tramper farfar (Sven Nordin) inn dørene.

Snill og tidvis kjedelig

Farfar har levd livet i Danmark. Og rænd mig i røven, hvor er han crazy. Han er ikke så nøye på klesvasken, pedagogikken og kan si faen selv om det er unger i rommet. Farfar er typen som stikker en femtilapp til barnebarnet slik at han kan rydde, og farfar kan se fotballkamp på tv. Skikkelig drøyt! Og nå skal han bo midt oppi denne småbarnsfamilien som har orden i hagen og sorterer avfallet i riktig dunk. Det må da bli litt av et spetakkel?

Mnja, det blir helt sådär.

«Farfar» smyger seg inn som en parentes i segmentet rundt «Side om Side» og amerikanske familefrekkheter som «Modern Family». Men i selskap med disse blir farfar en for snill og tidvis kjedelig NRK Super-aktig skuldertrekker. Den har sine små øyeblikk her og der, og de skal ha for at de oppnår det som jeg antar er målsettingen: En serie alle kan se sammen til tacoen. «Farfar» sikter på alle og treffer egentlig ingen.

Rollefigurene er flate og 100 prosent forutsigbare. Konfliktene følger de samme mønstrene. Dialogene er superenkel og helt uten finesse eller frekkhet. De forsøkene som kommer på å kaste inn litt voksenhumor mangler, for å holde oss til sjargongen, litt Viagra.

Blir aldri særlig morsomt

Sven Nordin blir en slags farfar fra «Mot i Brøstet» plassert i en familie som det rett og slett ikke er så mye med. Ikke ler man av hvor gale det er, ikke blir man glad i disse folkene og ikke forstår jeg hvorfor ingen har giret opp manuset her. De ganske korte episodene humper lett av gårde. Serien er kompetent laget og tar sikkert noen av hvit-øvre-middelklasse-problemene på kornet, men det blir aldri særlig morsomt. I alle fall er det langt mellom høydepunktene.

Alle vi som har sett Ole Christoffer Ertvaag være forrektigt løyen-løyen vil sitte med en følelse av at han sløses litt bort her. Det samme kan sies om Sven Nordin, som var strålende i «Valkyrien», for eksempel. «Farfar» kan helt sikkert brukes som et samlingspunkt for alle familiens øyne når man trenger noe ufarlig og småmuntert å se på.

Men det er ikke en god serie.