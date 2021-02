En vaklende verden

Verden har nådd en ny skjørhet, mener Alec Ounsworth.

Clap Your Hands Say Yeah er 43 år gamle Alec Ounsworth fra Pennsylvania. Foto: Ian Shiver

Geir Flatøe Journalist

Publisert:

Clap Your Hands Say Yeah: «New fragility» (CYHSY/Playground)

Ikke på grunn av pandemien, selv om Ounsworth for tiden er alene i Clap Your Hands Say Yeah. Men på grunn av våre handlinger. På sitt femte album er 43-åringen fra Pennsylvania såret, redd og rasende. Såret over bruddet han ikke forsto i «Innocent weight». Redd traumaet Trump skapte i «Hesitating nation». Rasende på vegne av ofre og pårørende etter masseskytinger i «Thousand Oaks». Det stopper ikke der. Han sliter med synet på seg selv i «Mirror song». Han bekymrer seg over overdreven pilletygging i «Dee, forgiven». Sistnevnte har i det minste en flott vokal og en nydelig instrumentering, mens «Innocent weight» teller en strykekvartett. Han minner fortsatt om David Byrne, og han lager følsomme, flotte popsanger. Hvorfor gikk alt så galt? Kanskje har han svaret i åpningen på akustisk vakre «Where they perform miracles»: Love was the answer to the question we should have asked ourselves.

Beste spor: «Hesitating nation», «Dee, forgiven», «Innocent weight», «Where they perform miracles».