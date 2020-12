Årets beste filmer

Mange storfilmer har blitt korona-utsatt, noen har gått rett på strømmetjenestene, og mange produksjoner har stoppet opp på ubestemt tid. Men det var likevel flere filmer som begeistret våre anmeldere i 2020. Her er oversikten over de beste.

Lance Henriksen spiller den kjederøykende, demente Willis, som motvillig må flytte inn hos sin voksne sønn John (Viggo Mortensen).

Falling

Viggo Mortensen tar for seg et komplisert far-sønn-forhold på en nyansert og god måte i sin regidebut «Falling». Gjennom en rekke tilbakeblikk tegner han et bilde av en konservativ, humørsyk far som aldri har vært spesielt grei, men som blir ekstra vanskelig når han blir dement.

Mank

Gary Oldman briljerer i gjennomført svart-hvitt-film om den fargerike mannen som skrev manuset til «Citizen Kane». Den handler om det som skjedde bak kulissene i 30-tallets Hollywood, i en tid preget av økonomisk krise og med en truende verdenskrig i horisonten.

Gary Oldman spiller hovedrollen som den forfyllede og geniale manusforfatteren Hermann J. Mankievicz i «Mank». Foto: NETFLIX

Saint Maud

Det er hovedpersonens indre demoner som er det virkelig skumle i denne uvanlige, britiske grøsseren. Filmen handler om en dypt religiøs og forstyrret ung sykepleier som bestemmer seg for å redde sjelen til en heller motvillig pasient.

Morfydd Clark spiller den alvorlige og gudfryktige sykepleieren Maud

Shirley

Elisabeth Moss spiller en undervurdert og eksentrisk forfatter som nekter å avfinne seg med den virkeligheten hun lever i. Delvis biografisk filmen om forfatteren Shirley Jackson.

Elisabeth Moss gjør nok en gang en strålende rolle.

Oss to

Romantiske filmer trenger ikke alltid handle om de unge og vakre. Den franske filmen «Oss to» handler om to eldre kvinner som holder sitt kjærlighetsforhold skjult for alle. Den er en tankevekkende og vakker film om hvordan hemmeligheter kan rasere alt.

Det handler om hemmelig kjærlighet mellom to eldre kvinner i «Oss to».

The peanut butter falcon

Nydelig film om drømmer, håp og vennskap, som samtidig sier noe viktig om hvordan vi tar vare på de svakeste blant oss. Handler om en ung gutt med Down’s syndrom som rømmer fra pleiehjemmet han bor på for å følge drømmen om å bli en profesjonell wrestler.

Zak og Tyler legger ut på flukt sammen i «The Peanut Butter Falcon». Foto: Seth Johnson

Corpus Christi

En ung mann tar en slags snarvei fra fordervelsen til frelsen i denne usedvanlig velspilte, polske filmen. Den handler om hvordan menneskene i et lite samfunn sliter med å vise tilgivelse når en ulykke rammer deres nærmeste.

Unge Daniel går rett fra fengsel til kirken, og får utrolig nok jobb som prest i «Corpus Christi».

Fremad

Hjertevarm og original animasjonsfilm om store temaer, fortalt på en herlig uærbødig måte. Den handler om to brødre i et slags magisk alverike, som prøver å mane tilbake sin far fra dødsriket.

To alvebrødre finner en magisk stav i «Fremad». Men trylleriene går ikke helt som planlagt. Foto: Pixar

The Lighthouse

Klaustrofobisk og intens skildring av hvordan det gradvis rakner for en mann som er isolert på en øde holme. Filmet i svart hvitt, omtrent uten bevegelse i kameraene, med et nærmest kvadratisk bilde, akkompagnert av et durende og insisterende lydspor

Willem Dafoe og Robert Pattinson spiller isolerte fyrvoktere i «The Lighthouse». Foto: A24 Films

Sjel

Pixar gir seg i kast med tilværelsens virkelig store spørsmål i denne filmen, om en mislykket jazzmusiker som må hjelpe en fortapt sjel med å finne meningen med livet.

Hva er egentlig meningen med livet, og må vi vente på svaret til vi dør? Det får du kanskje vite hvis du ser Pixar-filmen «Sjel», som har premiere på Disney+ første juledag.

Et glass til

Mads Mikkelsen er drivende god som den desillusjonerte læreren som blir med på et eksperiment om å være litt beruset hver dag for å få litt mer futt på livet. Thomas VInterberg er en av Danmarks fremste filmskapere, mannen som laget legendariske “Festen”. Her har han fått med seg et stjernelag av skuespillere i en film som diskuterer uten å moralisere, som både underholder og får deg til å tenke.

Mads Mikkelsen spelar Martin, ein middelaldrande lærar som har mista piften. Så begynner han å drikka. Foto: Henrik Ohsten

The Painted Bird

«The Painted Bird» er nok ikkje ein film for alle. Du må tola mørke, brutalitet, dystopi og råskap på film for å kunna setja pris på dette. Men toler du det, og er du i stand til å setja pris på uendeleg vakre bilete og ei frykteleg sterk historie, bør du sjå denne.

Me er mot slutten av 2. verdskrigen. Ein liten – jødisk? – gut vandrar gjennom eit forblåst, karrig, austeuropeisk landskap og møter menneskeleg vondskap kor enn han går. Nesten kvart bilete kunne blitt printa ut og hengt på veggen.

Den vesle, jødiske guten prøver å overleva i eit ugjestmildt landskap.

Kunstneren og tyven

Historia i «Kunstneren og tyven» er så utruleg, så bisarr, så spesiell, at det nesten ville vore litt for mykje av det gode om dette var ein fiksjonsfilm. Men så er det altså ein dokumentar, ei sann historie frå den verkelege verda, som det nesten er ubegripeleg at er festa til film.

Karl-Bertil Nordland frå Søredalen i Sandnes stal kunsten til Barbora Kysilkova frå Tsjekkia i Oslo. Så blei dei venner. Det er ei fascinerande historie festa på film i «Kunstneren og tyven».

Parasitt

Sør-koreanske «Parasitt» er både komisk og tragisk, morosam og brutal, og tek vendingar du ikkje såg koma. Den kritikarroste filmen vann Gullpalmen for beste film på Filmfestivalen i Cannes i mai, vann Golden Globe for beste framandspråklege film i januar og toppa det heile med å vinna fire Oscar, blant anna for beste film.

Den fattige familien bur i ein sliten, trong kjellar. Så får dei ein dag ein sjanse til å bli parasittar på ein rik familie.

1917

Det er laga mange, mange krigsfilmar opp gjennom tida. Det er fullt forståeleg. Det finst ingen menneskeleg situasjon der liv, død og alt som betyr mest for oss står så til grader på spel som i ein krig. Men om det er laga mange krigsfilmar, er ikkje alle gode. «1917» er ein av dei beste.

«1917» vann Golden Globe for beste regi og beste film, og blei nominert til ti Oscar. Det skjønnar Aftenbladets meldar godt. Foto: François Duhamel / Universal Pi

Selvportrett

Dokumentarfilmen er eit dobbelt portrett av fotokunstnaren Lene Marie Fossen og sjukdommen hennar. Fossen ville framfor alt vera fotograf, bli hugsa for bileta ho tok, ikkje som ho som hadde anoreksi og var sjuk. Heldigvis får me sjå mange av dei ferdige portretta ho tolk. Sjølvportretta er ikkje pene å sjå på, heller vonde, der dei viser fram oldingbarnet i ein kropp som berre er skinn og bein. Men samtidig har dei ei kraft som treff alle som ser dei.

Lene Marie Fossen hadde anoreksi. Ho ville helst bli hugsa som fotograf. Både kunstnaren og sjukdommen blir portrettert i filmen «Selvportrett». Foto: Tubaas Øymo/Speranza film

Hamilton

Kan filmatiseringa av ein Broadway-musikal om USAs første finansminister vera noko å sjå på? Vel, omtrent like mykje som ein musikal om USAs første finansminister er noko å sjå på. «Hamilton» er ein av dei største popkulturelle suksessane i USA dei siste åra, med utselde hus i årevis og billettar til tusenvis av kroner. Det er ikkje utan grunn. Historia er fascinerande, musikken kanonbra og castet fantastisk. Skulle kome på kino, men gjekk i staden direkte til Disney +. Der har «halve» USA sett filmversjonen i koronatida.

Lin-Manuel Miranda har skrive og spelar sjølv hovudrolla i musikalen «Hamilton».