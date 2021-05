Men jeg vil jo ikke ha den ungen!

God, norsk film om den ungen som plutselig melder seg, men som over IKKE passer inn i skjemaet. Ja, og en strålende hovedrolle av Kristine Kujath Thorp.

Rakel (Kristine Kujath Thorp) og Mos (Nader Khademi) havner midt i et babydrama som ingen egentlig vil ha, men som alle må forholde seg til. Foto: Motlys

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Ninjababy», norsk dramakomedie med Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi, Tora Dietrichson og Silya Nymoen. Regi: Yngvild Sve Flikke. Aldersgrense 12 år. 1 time, 43 minutter.

«Gravid», viser pinnen Rakel (23) tisser på. Det var da som f ... Et liv fullt av festing, drikking, litt partydop og one-night-stands – et liv som passer henne – skal det kanskje inn en unge? Det passer henne aldeles ikke, men kollisjonen har blitt til en riktig fin liten film.

La oss ta det første og mest innlysende først: Kristine Kujath Thorp er helt glimrende i hovedrollen. Hennes Rakel er en hundre prosent troverdig sjarmerende sosekopp som plutselig sitter i en saks hun absolutt ikke vil sitte i. Hun er for ung, har for lite penger, vil ikke og det passer bare såååå utrolig dårlig å få en unge. Thorp er strålende som usikker, knallgod som rappkjefta, myk som sårbar og blendende som håpefull.

Rundt seg har hun Nader Khademi i nok en Nader Khademi-rolle: Den lune, småmorsomme og lettlikte typen. Han balanseres fint av Arthur Berning, som har fått en Arthur Berning-rolle som kjekkas, kvikk i kjeften og med en brauten og ikke like lettlikt sjarm. Begge er kjempegode. Det samme er Tora Dietrichson som venninne og Silya Nymoen som halvsøster. Bra folk, god kjemi og et manus med replikker som både er effektive og velskrevne.

Friske animasjoner

En annen hovedrolle har animasjonene til Inga H. Sætre, hvis bok «Fallteknikk» denne filmen er bygget på. Tegningene både bryter av og blandes inn i filmen, enten som små apropos, kommentarer fra sidelinjen eller som dialog mellom den kommende ungen og Rakel. Sistnevnte kategori fungerer noen ganger mindre godt. De føles helt unødvendige, bryter den kjappe tonen i filmen og er omtrent det eneste som er å utsette på denne filmgodbiten.

Arthur Berning og med den kommende babyen. Foto: Motlys

Regissør Yngvild Sve Flikke klarer å kombinere en slags ung-voksen-realisme med noen deler romantisk komedie og disse animasjonsbitene på en finfin måte. Den overhodetikkeplanlagte graviditeten angripes usentimentalt, både i språk, tanker og handlinger. Her er ingen føde-vesker, innkjøpte ammeputer eller foreldrekurs. For Rakel er spørsmålet like enkelt som det er komplisert: Hva gjør jeg nå? Jeg vil jo ikke ha denne ungen. Hva er alternativene mine når ninjababyen plutselig sniker fram og blir oppdaget etter over seks måneder i magen? Hun blir seint, lei seg, fandenivoldsk og forvirret når hun skal manøvrere seg inn i et uønsket voksenliv. Denne forbanna babyen er ikke bare en baby. Den er også en konkret manifestasjon av det Rakel strever med. Er hun søt og snill og bra, eller er hun stygg og slem og kaotisk?

Friskt og fint

Reisen hennes tar noen uventa veier og bryter logikken til den romantiske komedien, samtidig som den låner noen triks og litt sødme derfra. Språket er, hva skal vi kalle det, normalt ublygt? Knulling er knulling, og sæd nevnes opptil flere ganger. Enkelte scener er av typen du kanskje vil oppleve litt friske med farmor eller 14-åringen ved siden av deg. Samtidig er disse folkene så ekte at man kjøper både dialogen, tematikken og måten de reagerer på hurlumheien på. Animasjonene gir dessuten filmen et indierock-preg som undertegnede synes var forfriskende. Noen vil sikkert grine litt på nesa av dem, men de tar altså feil (med unntak av noen av baby-animasjonene, som ikke fungerer så godt).

«Ninjababy» tar opp et velkjent tema på en frisk måte. Filmen er full av bra folk, har en bittersøt undertone, en jasså-ble-det-sånn-slutt og altså en hovedrolle av Kristine Kujath Thorp det lukter svidd av.