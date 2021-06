En siddis slåss best i nye Adidas

BOK: Nye litterære stemmer utfolder seg i ulike sjangrer.

Eivind Hofstad Evjemo har redigert årets «Signaler». Foto: Cappelen Damm

Steinar Sivertsen Litteraturkritiker

Eivind Hofstad Evjemo (red.): Signaler 2021. Debutantantologi. Cappelen Damm.

Flere norske forlag har de siste tiåra lansert antologier der man har latt nye litterære stemmer komme til orde. Den mest slitesterke publikasjonen blant disse debutantantologiene har vist seg å være Cappelen Damms «Signaler» som kom ut første gang i 1986, da med Lars Saabye Christensen som redaktør.

Hans uttrykte håp, og selvfølgelig også tro, var at de ulike signalene «skal bryte gjennom tåka, gjennom støyen, gjennom den tomme vinden, og gi den farende leser gode grunner til å stanse opp, gode grunner å gå videre» – et poetisk klingende credo som sikkert også ville ha fått tilslutning fra redaktørene som siden fikk ansvar for «Signaler»: Tine Kjær, Nils-Øivind Haagensen, Selma Lønning Aarø, Pedro Carmona Alvarez, Kristin Berget og – siden 2015 fram til 2021 – Eivind Hofstad Evjemo.

Han har i år plukket ut tekster av tretten debutanter – ni menn og fire kvinner, altså et klart flertall av maskuline stemmer, ifølge forordet for første gang i hans redaktørperiode. Seks av tekstene katalogiseres som romanutdrag, tre av debutantene skriver dikt, to bidrar med fortellinger. Ellers fins en novelle og et knippe kortprosatekster. Sjangermessig er spennet følgelig stort. Og enda bedre – ingen av tekstene er så flate eller forutsigbare at de blir likegyldige, uten at de derfor bør karakteriseres som stor, uforglemmelig litteratur.

Stemningen i boka er gjennomgående mørk, en tradisjonell psykologisk realisme dominerer perspektivet i prosatekstene, mens diktene er formet som frie vers uten taktnormert rytme og enderim.

Eldste bidragsyter er Christine Caroline Nitter, f. 1969, mens de to yngste -Tron-Petter N. Aunaas og Stina Lovise Kyrkjebø – er årgang 1998. Den biografiske informasjonen forteller at debutantene kommer fra Troms i nord til Mandal i sør, med overvekt av stemmer knyttet til Oslo og det sentrale Østlandet.

Den råeste, mest hypernaturalistiske teksten er «To par Adidassko» av siddisen Mattis Christensen Oldeide Vaaland, f. 1992, i dag bosatt i Oslo, men med bakgrunn fra bl.a. byggfag på Godalen VGS. Han griper fatt i en voldelig ungdomskultur og et klassedelt Stavanger som kan få rølpete urbanister av typen Arild Rein og Tore Renberg til å framstå som de reineste småbyidyllikerne i sammenlikning.

Så vil du lese en ikke-kommersiell, elegant designet, leseverdig bokutgivelse – kjøp «Signaler 2021».