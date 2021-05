Ukens anbefalte sanger

Før het bandet Martinus. Nå tar isteden Martinus Bjerga etternavnet i bruk som Herr Bjerga.

Martinus Bjerga skriver om kjærlighet, miljø, natur, sorg, glede og menneskelige relasjoner. Foto: Amund Janssen

Geir Flatøe Journalist

Bandet Martinus så dagens lys i 2013, men nå starter Martinus Bjerga forfra som Herr Bjerga og skifter samtidig til norsk.

Første sang ut er inspirert av Stavangers kafémiljø og alle timene han tilbrakt på steder som Bøker og Børst og Sting. «Kafé Politikk» er både en kjærlighetserklæring og et syrlig blikk på miljøet der musikere, kunstnere, politikere og hobbysynsere møtes.

Med seg har han Jostein Braaten på trommer, Marius Grindflek på bass og Torkel Toft på tangenter. Mia Olsnes Tørresdal korer, mens Gunnar Tønnesen har hånd om innspillingen i Klepp Lydstudio.

«Kafé Politikk» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Kafé Politikk – Herr Bjerga

Care to stay – Ida Asheim

Sol og høy himmel – Morten Abel

Young and stupid – Hayley Mary

For real – Starboj & Lee «Scratch» Perry

Am I just gonna stand here (While you take my girl away) – Whitehorse

Wrong with you – Tristen

We fucked it up – April Snow

Breathing – Amy Helm

Something has to change – Rodney Crowell

Carousel – Mary & The Moon

All the way – Du Blonde & Andy Bell

Mountain crystals – Luminous Kid & Phoebe Bridgers

Forgotten souls – Mother Mother

Time robber – Jesse Malin

The President’s speech – Redd Jasper

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.