RAS-sjefen vil gjøre det enklere å være dansekunstner i Norge

I 2006 forlot Runa Norheim (31) Hommersåk og Stavanger.

– Forbanna drittby, jeg kommer aldri tilbake, tenkte hun som 18-åring.

Nå er hun tilbake.

Etter flere år som frilanskunstner skal Norheim nå ta for seg dansen og kulturbyene Stavanger og Sandnes.

En politisk vilje

Hun har siden 2006 holdt seg unna Stavanger.

Utdannelsen tok hun i Fredrikstad og i Stockholm, etter det satt hun nesen mot Berlin og København. Det ble to korte måneder i Oslo før jobbutlysningen fra RAS poppet opp.

Hun måtte bare søke.

– Jeg har holdt et øye med RAS lenge, sier hun. - Det er et modig initiativ. Da Stavanger ble kulturhovedstad i 2008 bestemte politikerene at dans skulle være et hovedfokus i de kommende årene. Det betyr at det er en politisk vilje i Rogaland til å satse på dansen, noe som ikke er for vanlig.

Hun har også sett på RAS sine forestillinger da hun har vært hjemme. Det hun har hørt av tilbakemeldinger fra kunstnere, som har presentert forestillinger der, gjør henne optimistisk.

– RAS er et generøst sted å komme til, hvor kunstnere blir lyttet til og hvor hver forestilling blir behandlet på sine egne premisser.

Må lære av hverandre

Norheim har aldri vært tilknyttet en institusjon før. Det er derfor mye nytt som dukker opp etter at hun trådte inn i sin nye rolle 1. februar.

– En av de største utfordringene blir alt jeg ikke vet om ennå, sier hun og ler.

- Jeg har aldri hatt en administrasjonsstilling før. Møter med politikere, papirarbeid og diverse er nytt for meg. Heldigvis har jeg Susanne.

Susanne Viste Bie jobber nå som produsent i RAS. Norheim tror de to kan lære mye av hverandre.

– Det blir rart å plutselig ikke snakke på vegne av seg selv, men på vegne av en intuisjon, sier Norheim.

En god utvikling

Norheim holder for øyeblikket til i den nye dansesalen ved Tou Scene. Her jobber hun med et frilansprosjekt som skal vises i oktober. Snart flytter hun inn på fast kontor ved Sandnes Kulturhus.

Da hun som 18-åring sa farvel til Rogaland så hun ikke mulighetene i byen like tydelig som hun gjør nå.

– Da jeg dro var det ingen KinoKino, Imir scenekunst, og Tou var noe helt annet enn i dag.

Nå er hun overveldet over utviklingen regionen har hatt.

– Vi har noe unikt, kanskje jeg må svelge dette senere, men vi har modige politikerene som er villig til å satse på dans. Vi har også et bredt tverrfaglig miljø.

Det har gjort at hun har to mål med den nye jobben, det ene er større enn bare RAS.

– Rogaland skal være en kunstregion som tiltrekker seg spennende lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter. Jeg vil ikke at dans skal være isolert fra de andre kunstformene. Jeg vil også at vi skal samarbeide mer med de andre kulturaktørene i regionen.

Mål nummer to er å vise folket hvor bred dansekunsten kan være, uten å bli kommersiell.

– Bredde betyr nødvendigvis ikke lettbeint, legger hun til.

Mål nummer tre

– Nei, det er ikke lett, sier Norheim og rister på hodet.

- For å være kunstner i dag må man nesten være entreprenør, økonom, politiker, produsent, tekniker, pedagog, PR-ansvarlig og aktivist i samme slengen. Det er et urimelig krav, at en enkeltperson skal bære så mange hatter samtidig. Dette har blant annet med produksjonsapparatene å gjøre.

Her kommer et tredje mål inn.

Ikke bare vil Norheim lage kulturby, vise folk dans og samarbeide med andre, hun vil også gjøre det enklere å være danser og kunstner i Norge.

Du lager en forestilling, det tar tid og krefter. Du søker penger og få en arena. Det tar måneder.

Så viser du det hele frem, ett par ganger, så er det over.

– Vi er en del av Dansenett Norge, et nasjonalt turnénettverk. Vi skal prøve å sørge for at man kan opptre mer enn to ganger, som dessverre er veldig vanlig i dansefeltet. Det er synd, for det er ofte i møtet med publikum at forestillinger forstår sitt eget potensiale. Det burde bare være begynnelsen på en prosess, ikke slutten.

Blir så lenge hun er nyttig

- Spør meg igjen om et halvt år; om man får mer fritid som kunster eller i en instutisjon. Vi får se.

Hun vet ikke hva fremtiden vil bringe. Forgjengeren, Therese Markhus, var RAS-sjef i åtte år før Norheim.

– Jeg blir så lenge jeg får gjort noe. Og så lenge jeg føler det gjør noe med meg.

