Ukens anbefalte sanger

World Clique, Manga Dog og The Clever Dog Club er andre band som Svein Petter Nilssen har vært innom. Med Monalia er det fjellsurf som gjelder, med røtter i Telemark og 60-tallspop. Pluss en dose britisk undergrunn.

Debutalbumet kommer i april, og i mellomtiden får singlen «Coming home» følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Coming home – Monalia

Poor blind birds – The Felice Brothers

Sea of heartbreak – Meat Puppets

Nobody – Mac DeMarco

Watching the wires – Hiss Golden Messenger

The running styles of New York – The Tallest Man on Earth

Glory – Birgitta Alida

It's so tough – John Mayall & Steven Van Zandt

Cosmic cave – Ex Hex

The rest – Kakkmaddafakka

Used 2 be a romantic – Field Medic

I feel an urge coming on – Nick Waterhouse

The sapling – David Gray

Chaos from within – Bad Religion

If we make it through the summer – Marissa Nadler

Å leva det er å elska – Ingebjørg Bratland & Espen Lind

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.