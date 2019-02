1 2 3 4 5 6

John Kåre Raake: Isen. Thriller. 368 sider. Gyldendal.

Tidligere spesialsoldat Anna Aune og forsker Daniel Zachariassen er på ekspedisjon i en luftputebåt nær Nordpolen.

Plutselig lyser en nødrakett opp den nattsvarte himmelen, rett over den kinesiske forskningsbasen få kilometer unna.

Anna og Daniel drar av gårde for å hjelpe, og møter et grusomt syn: 14 døde mennesker, forskere fastfryst i bevegelsen og dekket av is. Først ser det ut som en ulykke, men så skjønner våre helter at en massemorder lusker rundt.

Samtidig blåser det opp til en rasende polarstorm. Kuldas dødelige herjinger og morderens spill gjør redningsaksjonen til en kamp for å overleve.

Julie Pike.

Mannen bak «Bølgen» og «Skjelvet»

John Kåre Raake (56) har de siste årene fått enorm suksess som en av manusforfatterne bak filmene «Gåten Ragnarok», «Bølgen» og «Skjelvet».

Men før det drev han med rølpehumor og reklame i 30 år. Han var med på å starte tegneseriebladet «Pyton», leverte mange bidrag til «Norsk Mad» og skrev og tegnet tegneseriealbumet «Sture Rask og oljen som forsvant» (1986). Raake er født i Skudeneshavn, men har bosatt seg i Oslo.

Ser ut til å bli en stor suksess

Dette er faktisk mannens første roman, og snakk å debutere med et smell. «Isen» ser allerede ut til å bli en stor suksess. Nylig var det budkrig på bokmessen i Frankfurt. Alle ville utenlandsrettighetene.

«Isen» vil komme ut i mange land, selge mye og det MÅ bli film. Den minner litt om skrekkfilmen «The Thing», John Carpenters klassiker fra 1982 – ikke i handling, men i sted, vær og følelse av konstant frykt. Jeg ser allerede for meg Ane Dahl Torp i hovedrollen.

Jeg elsker hvordan forfatteren bare stuper rett inn i handlingen og holder spenningen oppe gjennom hele boka. Det skal noe til, det pleier jo alltid å bli noen transportetapper underveis, men ikke i «Isen». Her er det bånn pinne fra start til mål.

Anna og Daniel møter to dødelige trusler: Været og drapsmannen. De to er i en sårbar situasjon, som fort blir verre. Det viser seg at de stiger gass opp fra havbunnen, som får isen til å sprekke opp. Under dem ligger et uendelig dypt og kaldt hav.

Pøser på med nye trusler

Raake bare pøser på med nye trusler. Selvfølgelig må Anna slåss mot isbjørn. Og forskningsstasjonen begynner å brenne.

Samtidig skriver forfatteren snedige overganger til Annas fortid som spesialsoldat, i Somalia, Afghanistan og andre krigssoner.

Anna er en utmerket snikskytter med mange terrorist-liv på samvittigheten. Men på grunn av noe hun opplevde i felten, vil hun ikke bruke skytevåpen. Hun tar med kniv til en revolverkamp. Dette gir henne et handikap og skrur opp spenningsnivået enda et hakk. Dette kan fort bli vårens store slager.