Brenne-merket. En historie om død, hoder på villspor, en sliten advokat og mye Bergens-humor.

Alle gamle smågretne menn til tross: Chris Tvedt løper aldri noen risiko for å bli Gunnar Staalesen, og den slitne advokaten Mikael Brenne spiller trygt to divisjoner under den slitne privatdetektiven Varg Veum.