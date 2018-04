– Gi alt og vær bra.

Det er rådet en av jurymedlemmene, Terje Winterstø Røthing gir til til bandene. Winterstø er kjent fra bandene Kaizers Orchestra og Skambankt. Han ser etter godt materiale og gode live-presentasjoner når han sammen med resten juryen skal bestemme hvem som får spille på Bryne torg 26.mai.

- Det er en vinn-vinn situasjon for artistene og Jærnåttå. Jærnåttå får vise frem ny, lokal musikk. Artistene får vist seg frem for et større publikum, både på selve festivalen, i sosiale medier og på lokal-tv. Pengepremien er nok også en kjærkommen bonus for de fleste, sier Winterstø.

Det er ikke kun spillejobb vinneren får. Et stipend på 15.000 kroner fra Jæren Sparebank er også en del av potten. I alt fikk festivalen inn 32 bidrag. Ti finalister er nå plukket ut av juryen. Fram til 20. april kan folket stemme på sin favoritt. Snutter av bandene og artistene finner man på TV-Vest sine nettsider. 26.april skal de fem gjenværende finalistene spille for juryen, på Mellombels Ølstove.

Fakta: Jærnåttå Uhøyrt Deltagerne er: Electric Pavement (rock/pop) Vicereine (tropical death) Heidi Kaspara (pop) JereMaya (pop) Veislakt (jærcore, en hybrid av punk, hardrock og hardcore på dialekt) Psyko Blasfemi (punk) VATR (ny-moderne urban hip hop / pop / R'n'B) Anna Ingwardo (pop) SKAMBRA (rock) Mari (pop) Man kan se alle semifinale videoene her. Datoer i løpet: 10.04-20.04 Avstemmingsperiode – De 10 semifinale-videoene ligger ute på TV Vest sine nettsider, folk kan stemme på sin favoritt. 21.04 De 5 finalistene får beskjed 26.04 Finalekonsert på Mellombels med de 5 finalistene – kåring av vinner 26.05 Vinneren får spille på Jærnåttå Juryen består av: Heidi Håland, artistansvarlig og medlem av booking, Jærnåttå – juryleder Hans Egil Løe, musiker, Skambankt Terje Winterstø Røthing, musiker, Skambankt og Kaizers Orchestra Bjor Bohne, musiker og musikklærer Anne Birgit Langemyr og Karin Rusdal, Jæren Sparebank Ørjan Hennes, produsent, TV Vest Bjørn Hagerup Røken , daglig leder Mellombels Ølstove Øvrige artister på festivalen er Janove, Skambankt, Dagny, CC Cowboys, Morten Abel, Stavangerkameratene, Adam Douglas, Bohem og Frynsete på Nervene.

Kan samle musikere

– Dette er et bra opplegg fra Jærnåttå, sier Bernt Ove Kaasen, vokalist og gitarist i Electric Pavement.

Kaasen og bandet er ennå med i konkurransen, og venter nå i spenning på om de får nok stemmer til å komme til finalen. Han mener denne konkurransen er med på å samle musikkmiljøet i Rogaland. Han tror lokale artister har godt av å samarbeide mer med hverandre.

Vicerine er også et av bandene som har kommet videre til semifinalen. Sigvart Waage er vokalist, og mener det aldri kan bli for mange slike tiltak for lokalmusikken. Han er glad for mulighetene konkurransen har gitt. Selv om ikke alle kan vinne, kan konkurranse være med på å spre det gode ord til de som vanligvis ikke hører om det lokale.

– Hvis vi vinner lover vi den beste konserten på hele Jærnåttå, og at vi bruker pengene på tidens album, sier Waage.

