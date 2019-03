Karikert tullefilm om dumme gamlinger

1 2 3 4 5 6

Happy Ending

Sjanger: Komedie / Drama

Skuespillere: Birthe Neumann, Kurt Ravn

Regi: Hella Joof

Danmark, 2018

Lengde: 1 t. 36 min.

Det er visst sesong for filmer hvor hjelpeløse, eldre damer blir forlatt av dumme menn. Forrige uke fikk vi den tvilsomme gleden av å se svenske «Britt-Marie var her», denne uka er det danske «Happy ending» sin tur til å fri til de som liker såkalte feel good-filmer om folk som starter nye liv på tampen av pensjonisttilværelsen. «Happy ending» handler om en 70 år gammel dame som har vært hjemmeværende hele sitt voksne liv, og som ikke husker hvordan man kjører bil fordi det alltid var mannen som kjørte. Hun har gledet seg til han skal gå av med pensjon, for da skal de endelig få litt tid sammen. Men så viser det seg at mannen hun er gift med er en urimelig 12-åring innerst inne, så han flytter fra henne, inn hos deres trøstespisende datter og familie, hvor han oppfører seg stadig mer idiotisk og egoistisk. Det er liksom ingen grenser for hvor tåpelig han kan finne på å oppføre seg, og den forsmådde kona gjør sitt beste for å holde seg helt der nede på hans nivå.

Med et mindre parodisk manus kunne dette vært en interessant fortelling om hvordan folk takler å gå fra et travelt yrkesliv til en ny tilværelse full av blanke ark. Men siden man heller har valgt å framstille tilsynelatende oppegående folk som midlertidig tilbakestående, er det vanskelig å opparbeide spesielt mange følelser eller å kjenne seg igjen i situasjonene.

Innimellom oppstår heldigvis noen fine øyeblikk, og hovedrolleinnehaver Rikke Bilde er såpass god at hun klarer å blåse litt liv i den parodiske sjablongfiguren hun har fått utdelt. Likevel er det vanskelig å fri seg fra følelsen av at regissør Hella Joof har visst at hun skal fortelle en høyst uoriginal historie, og har derfor valgt å smøre ekstra mye på. Resultatet blir en ujevn og klissete smørje som dessverre verken er spesielt morsom eller gripende.