Et nytt navn du bør merke deg

Debutanten høres ut som om han alltid har vært der.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Early James er fra Troy i Alabama og bosatt i langt større Birmingham i samme stat. Foto: Alysse Gafkjen

Geir Flatøe Journalist

Early James: «Singing for my supper» (Easy Eye Sound/Nonesuch)

En nykommer som har kjempet med verden og kommet helskinnet fra det, er nettopp hva vi trenger. Etter å ha kastet et blikk på en video med Early James fra Alabama, tegnet Dan Auerbach kontrakt og produserte debuten.

Ellers dreier dette seg om James selv. Åpningen «Blue pill blues» handler om en periode med depresjon og pillene han tok for det, før han brått kuttet dem ut. «Stockholm syndrome» er om et forhold som har låst seg, før vi får fine «Way of the dinosaur» om at alt er sagt før.

Andre høydepunkt er familiefortellingen «Easter-egg» og sørstatstunge sumplyden i «It doesn’t matter now», James på sitt mest Tom Waits-aktige. «High horse» er derimot crooneren James i en sang som kunne hørt 1950-tallet til.

I keep the dirt under my nails

Makes most men think I'm a man

And it freaks out the females

synger han i avslutningen «Dishes in the dark». En tidløs sanger med friskt blod.

Beste spor: «Easter-egg», «It doesn’t matter now», «Way of the dinosaur», «High horse».