Beethoven – den mest spilte av alle komponister

KLASSISK CD: Det store Beethoven-jubileet er i gang. Det kan du feire med 90 eller 120 cd-er – eller sammen med Stavanger Symfoniorkester og Christian Ihle Hadland fredag.

Ludwig van Beethoven ble født for 250 år siden. Utgivelser og arrangementer står i kø.

Arnfinn Bø-Rygg Professor emeritus ved Institutt for musikkvitenskap, UiO

I år, nærmere bestemt 16. desember, er det 250 år siden Beethoven ble født. 1770 er et kronår i tysk kulturhistorie; foruten Beethoven ble også filosofen Hegel og dikteren Hölderlin født det året. Det er tydelige tegn på at Beethoven-året kommer til å bli feiret enda mer ettertrykkelig enn det store Mozart-året i 2006 og Bach-året i 2000. Beethoven går for å være den mest spilte klassiske komponist.

Feiringen begynte allerede i november med sykluser av konserter og gedigne plateutgivelser. Og i Bonn, der Beethoven ble født og hadde sine første studieår før han dro til Wien, åpnet en gedigen utstilling i midten av desember. Den viser alt som kan forbindes med Beethoven, fra hans iscenesettelse som geni og fri komponist til hans mange hørerør. Tar vi en rundgang i utstillingen, hører vi utvalgte nøkkelverk, slik som symfoni nr. 3 (Eroica), hammerklaversonaten op. 106 og Missa solemnis. Utstillingen, som har tittelen Beethoven. Welt. Bürger. Musik, varer frem til 26. april.

Deutsche Grammophon med søsterlabelen Decca (Universal) har gitt ut en boks cd-er som veier sju kilo og omfatter 120 cd-er. I tillegg kommer nå Warner og Naxos med tilsvarende utgivelser.

Mer komplett blir det ikke

Beethoven: Complete Edition. 90 cd-er. Diverse utøvere. Utgitt på Naxos.

Naxos-utgivelsen er den billigste, men den er av god kvalitet. I tillegg til de 90 cd-ene får vi en lenke med kodenummer, der vi kan høre seks cd-er med Liszts transkripsjoner av Beethovens symfonier og sanger. At Naxos-boksen inneholder alt av Beethoven, stemmer nok. For her har Beethoven-eksperter sørget for at samtlige ufullendte komposisjoner, fragmenter og alternative verkutgaver som er inneholdt i den nye Beethoven Gesamtausgabe, er kommet med. 150 verk kan vi høre, deriblant også transkripsjoner av verk som enten stammer fra Beethoven selv eller er gjort av komponistens samtidige. Vil man ha nye perspektiver på allerede kjente verk med alternative besetninger, er dette en gullgruve. Hans eneste opera foreligger i to versjoner, som «Leonore» (den første) og så «Fidelio» (den mest kjente).

Mange kjente kunstnere er i aksjon her, f.eks. pianistene Boris Giltburg, Jenó Jandó, Stefan Vladar. Herbert Blomstedt er blant dirigentene, Kurt Moll og Paul Armin Edelmann blant sangerne; på cello finner vi Maria Kliegel, på fiolin Takako Nishizaki. Sammen med en rekke andre mer eller mindre kjente navn sørger de for at fremførelsene har høy standard.

Soloverkene for klaver komplett

Beethoven: Complete Piano Works. Martino Tirimo klaver. 16 cd-er, utgitt på Hänssler Classic.

Kyprioten Martino Tirimo skal være den fjerde som har spilt inn absolutt alt Beethoven har skrevet for solo-klaver. De andre tre er Brendel, Buchbinder og Brautigam. Tirimo ikke blant de mest kjente pianister, men har gjort ypperlige innspillinger av Chopin, Liszt, Schumann. Han spiller her sonatene, variasjonsverkene og alle de andre stykkene i kronologisk orden. Samlingen er også en raritet, siden mange av stykkene sjelden eller aldri spilles. De 16 cd-ene ble tatt opp i Gewandhaus i Leipzig i løpet av en 10-års periode, fra 2008 til 2018.

Store fortolkninger

Beethoven: Complete Piano Sonatas, Piano Concertos & Diabelli-varations. Paul Lewis klaver, BBC Symphony Orchestra, dir.: Jirí Belohlávek. 14 cd-er utgitt på Harmonia mundi.

Paul Lewis, en av de beste fortolkere av Beethoven og Schubert for tiden, har tidligere utgitt alle disse verkene på enkelt-cd-er, utkommet i tidsrommet 2005 til 2011. Nå er de altså samlet og med et teksthefte som kort og presist viser oss storheten i Beethovens klavermusikk. De 32 sonatene ville ha vært verd en 6-er; det samme gjelder tolkningen av Diabelli-variasjonene hvor Lewis virkelig får vist oss alle de romantiske avkroker som dette enestående variasjonsverket inneholder. Lewis er elev av Alfred Brendel og det hører man på det sobre spillet han varter opp med; det er preget av en sjelden tydelighet i artikulasjon, uten at detaljer i for stor grad trer i forgrunnen.

Det som gjør at de fem klaverkonsertene ikke når helt opp, skyldes mest orkesteret og den tsjekkiske dirigenten som døde i 2017. Orkester og solist går godt i hop, men det er som om de sammen ikke våger nok i tolkningene. Det ville hos Beethoven, det fragmentariske og det abrupte i foredraget uteblir for ofte.

I en klasse for seg

Beethoven: Complete piano Sonatas. Igor Levit klaver. 9 cd-er, Sony.

Denne innspillingen av Beethovens 32 klaversonater kommer garantert til å bli stående som en av de aller største det siste tiåret, ja, kanskje siden år 2000. Levit (årgang 1987) er ønsket av alle de store konsertsaler og festspill verden over. Han skulle ha spilt ved Rosendal-festivalen i august, men måtte melde avbud; til manges skuffelse. Hos Levit hører vi Beethoven sonater på nytt. Det gjelder ikke minst de sene verkene, fra op. 90 til og med op. 111. Hammerklavier (op. 106) er en sak for seg; her ligger alle bruddene med den klassiske sonateformen klart i dagen, som talende ruiner. I de mest populære sonatene, de som har titler – Pathétique, Måneskinn, Pastorale, Stormen, Waldstein, Appassionata, Les Adieuz – ja, de taler direkte til lytteren. For dem som er interessert i eldre pianisthistorie: Levits forbilde er Artur Schnabel.

Hvis du ikke bare vil høre på cd-er: Christian Ihle Hadland spiller Beethoven sammen med Stavanger Symfoniorkester fredag. Foto: Jonas Haarr Friestad

