Sesongstart med fiolin-ener og symfoni nummer null

Andris Poga fra torsdagens generalprøve med Stavanger Symfoniorkester. Foto: Marie von Krogh.

KONSERT: Tre utsolgte kvelder på rad er en glimrende offisiell sesongåpning for SSO. Så underlig det enn kan høres, har koronatiden vært et kunstnerisk løft for orkesteret, med økt og mer variert aktivitet enn noensinne.