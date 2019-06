Ikke så veldig magisk

Tolkien

Skuespillere: Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney, Derek Jacobi. Regi: Dome Karukoski. England, 2019.

1 2 3 4 5 6

Det er noe underlig ufokusert over denne biografiske filmen om forfatteren John Ronald Reuel Tolkien. Den tar for seg forfatterens barndom og ungdom, altså tiden før han skrev sine berømte verk, og det er for så vidt greit. Det er imidlertid ofte vanskelig å forstå hvor regissør Dome Karukoski vil med historien. Kanskje fordi den unge Tolkien framstår som en person som ikke helt vet hva han vil selv.

Handlingen kryssklippes mellom scener fra skyttergravene ved Somme under 1. verdenskrig og forfatterens barndom og oppvekst. Til tross for å ha blitt foreldreløs som ung gutt, går ting forholdsvis greit for unge Tolkien. En katolsk prest finner et godt hjem til ham og broren, han blir tatt opp på en god gutteskole og får gode venner, etter litt obligatorisk knuffing helt innledningsvis. Sammen med tre kamerater etablerer han et «brorskap», og de fire samtaler lett om litteratur og musikk i tillegg til å springe etter jenter og spille rugby. De framstår kort sagt som prototypene på sorgløse, privilegerte engelske ungdommer tidlig på 1900-tallet.

Det er nok tanken at vi på utvalgte steder i løpet av handlingen skal få øye på de hendelsene og sinnsstemningene som formet forfatterens forunderlige fantasi, den som har gitt oss «Hobbiten» og «Ringenes herre». Og det deles riktig nok ut rikelig med hint, spesielt i skyttergravsscenene. Her er det for eksempel en soldaten som tar seg av og redder den febersyke Tolkien, og vedkommende heter (selvsagt) Sam. Andre steder er referansene mindre åpenbare, og ofte også mindre relevante.

Det største problemet er kanskje at man aldri makter å lage et troverdig portrett av den unge, foreldreløse gutten, tankene hans og hva som lå bak de tidløse klassikerne han skrev. Han framstår som en slags harmløs drømmer som ting bare skjer med, og som bare unntaksvis klarer å stake ut en kurs for seg selv. Filmen skraper i overflaten, både hos Tolkien selv og hans nærmeste. Dermed blir det vanskelig å engasjere seg spesielt mye i dem og historiene deres.