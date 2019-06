En ufordragelig forteller

1 2 3 4 5 6

Anna Skjervum: Kvelertak. 215 sider. Solum bokvennen forlag.

«Molly hadde vært innom flere av fakultetene de siste årene. […] Naturfagene, som hun trodde skulle være oversiktlige med sin lovmessighet, var heller forvirrende. Interessen for psykologi handler heller om individet i et samfunnsvitenskapelig perspektiv generelt, og hvordan mennesket fungerer, men hun mistrivdes der også […] Det var med resignert holdning hun for tredje gang byttet fagfelt, men Mollys grunnspørsmål i livet var og ble hvorfor, ikke hva og hvordan, og da fantes svarene i historiefaget”. Slik begrunnes studievalgene til Molly, hovedpersonen i Anna Skjervums debutroman «Kvelertak». Denne typen reduserende generaliseringer er dessverre betegnende for romanen.

Molly våkner fyllesyk en lørdag med blackout fra dagen før og en ekkel følelse av at noe har skjedd. Når hun dagene som følger leter fram minner for å bringe klarhet i hva som hendte, forstår hun mer av hva hun selv vil her i livet også.

«Kvelertak» kretser rundt hva slike hendelser gjør med en. Det kunne vært spennende å følge denne søkinga, men måten romanen er skrevet på, ødelegger. Gjennom Molly sprer den ekstremt irriterende fortelleren om seg med kvasiintellektuelle floskler, side opp og side ned. Molly ser på stjernene og begynner å tenke på at Van Goghs Stjernenatt ”er malt i psykose, og kanskje det er derfor maleriet gir en opplevelse av bevegelse og flyt og hypnotiserende mystikk”. Molly sitter på legevakta og tenker på hvordan “menneskene gjennom evolusjonen har lært hvor viktig det er å lese ansikter”. På Blindern ser hun bysten av Georg Sverdrup og tenker på hvordan han “stolt iakttar vestibylen med en gresk kledning” og at “han visstnok perfeksjonerte rollen som professor i gresk og filosofi ved personlig å etterlikne antikkens idealer”. Når hun er på Grorud tenker hun på hvordan “løvene på Løvebakken foran Stortinget er laget av granitt herfra”. Lista er lang, Molly bobler tilsynelatende av kunnskap. Det gjør henne umulig å tro på som karakter. Da blir det vanskelig å like boka.