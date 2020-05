Det gnistrer fortsatt av brødrene Mael

De er minst like spreke i dag som ved starten i 1967.

Ron Mael (74) passer på veggen, mens lillebror Russell Mael (71) sitter ned. Foto: ANNA WEBBER

Sparks: «A steady drip, drip, drip» (BMG)

Hvis musikk er ment å være moro, er Sparks popens beste ambassadører. Helt siden jeg hørte «Kimono my house» i 1975, har jeg smilt ved å tenkt på dem. De hadde to plater ute før den tid også, og de har har levert en jevn strøm siden.

Det gjør at Los-Angeles brødrene Ron and Russell Mael nå er framme ved sitt 24. studioalbum. Du skulle trodd at for lengst hadde brukt opp kruttet, men nei, tre år gamle «Hippopotamus» ble deres første topp ti-plate i England på 40 år.

Første singel derfra var en slitsom, men morsom, sang om en flodhest i et svømmebasseng. Denne gang er det «Please don’t fuck up my world» som dro showet i gang. Det kunne vært den beste koronoa-sangen av dem alle, men singlen kom i fjor og den gang var det miljøvern som gjaldt:

Rivers, mountains, and seas

No one knows what they’re there for

Still it’s easy to see

That they’re things to be cared for

Sparks har tatt noen avstikkere gjennom årene, men er nå tilbake ved hva de kan best: Stor lyd med rockekomp og poprefreng. Genialt tull og tøys med mening, eller uten.

Albumet dras i gang med kassegitar, klapping og allsang på «All that». Til Sparks å være en temmelig streit sang om kjærlighet: You ignore my gaping flaws and I see you and I’m in awe.

Foto: ANNA WEBBER

Idyllen varer ikke lenger enn til neste sang. «I’m toast» har en elegant tekst, en melodi som bukter og vrir seg, spenstig vokal, røffe gitarer, strykere og livlig bakgrunn. Det stopper ikke før bønnen til slutt kommer: Alexa, get me out of this place.

«Lawnmover» handler om å klippe plenen. Om ikke lawnmover helt rimer på Land Rover og girlfriend from Andover, får Sparks det likevel til å klinge likt. Et av høydepunktene.

«Sainthood is not in your future» er om noen som vil ikke ende som helgen. Bare tanken på det får paven til å ligge på gulvet og le.

Det er lagd et utall sanger om Los Angeles, men så vidt jeg vet ingen som nevner tidssonen. «Pacific standard time» er en hyllest til hjembyen, på tross av minusene: Traffic may be a crawl. Seasons, there’s none at all. Likevel er livet bedre der enn andre steder:

I tried a foreign place

Turned out to be a waste

People were weird and small

They thought they knew it all

«Stravinsky’s only hit» er en slags progpopopera. Sært, men det er hva Sparks er. «Left out in the cold» er om han som må teste vinterklær for japanske Uniqlo. I kalde Winnipeg drømmer han om å få komme tilbake til varmen. «Self-Effacing» er om å være selvutslettende.

«One for the ages» er han fra regnskapsavdeling som bruker nettene til å skrive boka som skal forandre verden. Det smaker av en trist skjebne, og vi trenger at tullete «Onomato Pia» følger.

Foto: ANNA WEBBER

Onomatopoetikon er lydhermende ord, og Onomato Pia fra Roma kommer seg gjennom livet med sine oohs og ahs og kunstpauser uten å kunne snakke et ord på verken engelsk eller italiensk. En herlig frisk låt.

Mobiltelefoner har vært problem helt siden Adam ba Eva om å put your fucking iPhone down and listen to me. Lincoln måtte si det til folkemengden ved Gettysburg, og kona til Job slet med det samme. «iPhone» er pur Sparks-humor, men vi kjenner oss igjen.

Kan man lage en morsom sang om livskriser? Vel, Sparks gjør et bra forsøk i «Existential threat».

«Nothing travels faster than the speed of light» er et fakta som Sparks bestrider, for driving to you, there’s no space and no time. Dette er nok til å lage en sang. Lytt og lær, alle som strever med å finne noe skrive om.

Sparks kan være slitsomme å høre på, men kjedelige blir det aldri. Selv etter alle disse årene.

Beste spor: «All that», «Lawnmover», «Onomato Pia», «Please don’t fuck up our world».