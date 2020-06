Ukens anbefalte sanger

William Helvik og reggae er samme ting.

William Helvik varsler bedre dager. Foto: Privat

Geir Flatøe Journalist

Stavangers mangeårige reggae-konge William Helvik er ute med en ny singel om at det venter bedre dager der framme. Han er også kjernen i Grønn Tê og Rub A Dubs, og sistnevnte er denne gang kreditert som backingband.

«Better days ahead» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Better days ahead – William Helvik & Rub A Dubs

In a rocket – Beoga & Lissie

Burnin’ – Mad King Edmund

Fun yet – Peter Oren

Stand close – California Gold

Dip down – Sugar & The Hi Lows

May we love – Grayson Capps

Truckers and troubadours – Mary Gauthier

Millennium for all – John K. Samson

Sunset strip – J.E. Sunde

Endless chase – Bowderbirds

Reggae soul sister – Anthony B

Saint Cecilia – The Barr Brothers

All the time – Sara Melson

How can I sleep – Going Up North

Repentance song – Zanza & Lee «Scratch» Perry

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.