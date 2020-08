Effektiv thriller om menneskenes verste sider

Det handler fortsatt om blodtørstige zombier i oppfølgeren til «Train to Busan», men denne gang er det de «vanlige» menneskene som er verst.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det er ingenting lystig ved framtidsdystopien «Peninsula».

Kine Hult Journalist

Peninsula

Skuespillere: Gang Dong-won, Lee Jung-hyun, John D. Michaels. Sjanger: Action / Skrekkfilm. Regi: Yeon Sang-ho. Nasjonalitet: Sør-Korea. Aldersgrense: 15 år.

«Peninsula» er en frittstående oppfølger i ordets rette forstand: Det er riktignok det samme virusutbruddet som danner bakteppet for handlingen, men historien er en helt annen enn den hektiske togjakten fra fire år gamle «Train to Busan».

Vi har hoppet noen år framover i tid, og hele Korea-halvøya er i karantene som følge av den svært smittsomme zombie-syken som herjer der. De overlevende har søkt tilflukt andre steder, blant annet i Hong Kong. Her behandles de som en slags pariakaste, og kanskje er dette et mer eller mindre bevisst spark til de som bruker tiden sin på å mistenkeliggjøre mennesker som av forskjellige grunner har flyktet fra sine hjemland. Det er i hvert fall et ganske dystert bilde regissør Sang-ho Yeon tegner av deler av menneskeheten, slik han også gjorde i «Train to Busan».

I årets film finner noen opportunister ut at det kan være mye penger å tjene på å snike seg inn i de postapokalyptiske landskapene rundt Seoul, siden zombiene ikke har den helt store interessen av verdisaker. En gjeng koreanske flyktninger får et tilbud de ikke kan avslå, og snart er de på vei inn i karanteneområdet for å hente en lastebil som er full av pengesedler. Det høres enkelt ut i teorien, men hadde det ikke skåret seg ganske tidlig, hadde det strengt tatt ikke vært så mye å lage film av.

Etter at teamet av pengehentere blir overrumplet av zombier og kommer fra hverandre, introduseres en rekke andre personer, som av ulike grunner har blitt boende i karanteneområdet. Noen av dem har dannet en milits som holder til i et nedlagt kjøpesenter og morer seg med å arrangere en slags gladiatorkamper i atriet. Snart har våre helter havnet i en kaotisk tofronts-krig, hvor de slemme menneskene faktisk overgår zombiene i brutalitet. Heldigvis finnes det noen som har beholdt sin menneskelighet oppi det hele, slik at vi også får noen forutsigbare fortellinger om heltemot, selvoppofrelse og moralske valg.

Menneskene det handler om er for det meste tegnet i svart-hvitt, men det gjør ikke så mye i denne typen film. Her er det de halsbrekkende actionscenene som er hovedpoenget, og de er kyndig utført. Mens mye av farten og spenningen i «Train to Busan» var knyttet til et hurtigtog, er det elleville biljakter som er denne filmens varemerke. Det er kanskje ikke grensesprengende oppfinnsomt, men det kan man kanskje ikke forvente heller. Det går veldig fort i svingene, men man får likevel en del stilige oversiktsbilder fra de spektakulære ruinene av et moderne bysamfunn. «Peninsula» er, kort oppsummert, en film som fungerer fint på sine egne premisser, og noen ganger er det mer enn nok.