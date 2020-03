Spill «Out tonight» inntil alt åpner igjen

Frontfiguren i finske 22-Pistepirkko fortsetter alene.

PK Keränen er ute med sitt første soloalbum. Foto: Perttu Saksa

Geir Flatøe Journalist

PK Keränen: «Serobi songs» (Playground)

To minutter og 19 sekunder er alt hva Hannu «PK» Keränen trenger for å overbevise meg om at han er i stand til å videreføre essensen fra 22-Pistepirkko.

Bandet fra tynt befolkede Utajärvi så dagens lys i 1980 og gikk i dvale i 2015. Deretter begynte Keränen på sitt første soloalbum. Energiske «Out tonight» er kuttet som får meg til å minnes glansdagene og Folken-konserten til det finske bandet som fyrte opp med sin kjærlighet til Velvet Underground, Bo Diddley og The Sonics.

Det går litt saktere i svingene med Keränen alene bak rattet, men ballader som «Borderline blue» og «Lost together» er stemningsfulle nok til å funke. Dessuten har han jazzmusikeren Valtteri Pöyhönen i setet ved siden av, som medkomponist, arrangør og keyboardspiller.

Fine «Let go» brukes som temasang i den norske tv-serien «Mellom oss», og «Bad dreams» er en tøff låt fra sumpen. Alt i alt sparer Keränen for mye på kruttet, men det er godt å ha ham tilbake.

Beste spor: «Borderline blue», «Let go», «Out tonight», «Bad dreams».