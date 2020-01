Slik blir dansevåren i Sandnes

Danse-sesongen i Sandnes kulturhus er i gang. Nytt for våren er et abonnement for danseforestillingene.

Før forestillingen er det gratis foredrag i foajeen. Foto: Joeri Thiry

– Vårens program handler ikke om hva vi ser på scenen, men hvordan vi ser, sier RAS-leder Runa Norheim. Formålet deres er å få publikum til å oppdage nyansene i det de ser.

For å gjøre tilbudet sitt tilgjengelig, har RAS startet opp med abonnement. Her tilrettelegges det for dem som er under 25, i tillegg til de som ønsker seg kulturopplevelser til en rimelig pris. Abonnementet lar brukeren velge fire forestillinger i løpet av våren til et samlet beløp.

Fakta Regional arena for samtidsdans (Ras) Ras er et regionalt kompetansesenter.

Programmet består av lokal, nasjonal og internasjonal dansekunst.

De legger også opp til kunstnermøter og seminarer.

RAS også en del av det nasjonale turnénettverket Dansenett Norge

Mer enn bare dans

Onsdag 29. januar starter forestillingen «Precarryus» i Sandnes kulturhus med et foredrag om menneskets mangfold. Foreleser er professor Inger Marie Lid som ellers underviser i blant annet etikk, medborgerskap, og folkehelse.

«Precarryus» er Inspirert av møtet med en person med Guillain-Barré-syndrom – en forstyrrelse i nervesystemet som påvirker kroppens muskelfunksjon». Ras håper at foredraget gir publikum innsikt om blant annet nedsatt funksjonsevne og menneskeverd.

Sesongens andre forestillinger byr på ulike temaer. Blant annet å passe inn når man har levd en nomadisk livsstil («I want to be traditional») og å ta avskjed med stereotypiske kjønnsroller («Goodbye Kitty»).

Vårsesongen

Onsdag 29. januar kl. 19:30 - Tale Dolven og Igor Shyshko – «Precarryus»

Lørdag 8. februar kl. 17:00 - Rebekka & Huy – «Goodbye Kitty»

Torsdag 20. februar kl. 19:30 - Maritea Dæhlin – «I want to be traditional»

Onsdag 15. april kl. 19:30 - Eivind Seljeseth – «Alt nå»

Lørdag 25. april kl. 10:00-13:00 & 14:00-17:00 - Dalija Acin Thelander – «The Garden Of Spirited Minds»

Torsdag 30. april kl. 19:30 - Rosalind Goldberg – «Rut»

Torsdag 7. mai kl. 19:30 - Convoi Exceptionnel – «For Ever Four Seasons».

